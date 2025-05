Puolustusvoimat myy vanhaa kalustoa – tarjolla rekkoja ja moottoriveneitä

Puolustusvoimilta poistettua materiaalia huutokaupataan Tampereen Kalkussa 7.5.2025, kerrotaan tilaisuuden järjestävän Millogin tiedotteessa.

Huudettavana on yli 300 erilaista kohdetta. Niiden joukossa on muun muassa säiliökuorma-autoja, kuten Sisun valmistama SM270. Lisäksi on mahdollista huutaa paketti- ja henkilöautoja, moottorikelkkoja, moottoriveneitä ja perämoottoreita. Kaupan on myös kolme M29-kenttäkeitintä.

SA-kaupan erillismyyntipisteellä myydään kiinteällä hinnalla Puolustusvoimien hylkäämää ja käytöstä poistamaa materiaalia, kuten vaatteita ja työkaluja.

Tapahtuma-alue avautuu kahdeksalta aamulla ja huutokauppa alkaa yhdeksältä. Huutokauppa päättyy, kun huudettava materiaali loppuu. Materiaalia voi käydä katsomassa jo etukäteen 6. toukokuuta kello 9–15. Huutokauppaan voi osallistua vain paikan päällä.

Puolustusvoimien käytöstä poistamia panssarivaunuja ja tykkejä huutokaupattiin Tampereella myös viime lokakuussa.