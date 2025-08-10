Verkkouutiset

Vulcano-täsmäammus Saksan laivaston testissä. / Bundeswehr

Puolustusvoimat kokeilee laser-ohjattuja tykistöammuksia

  • Julkaistu 10.08.2025 | 10:10
  • Päivitetty 09.08.2025 | 19:05
  • Maanpuolustus
Uusien ammusten sanotaan toimivan myös alueilla, joissa GPS-navigointia häiritään.
Suomen puolustusvoimat suunnittelee kovapanosammuntoja arvioidakseen tykistön laser-ohjattujen ammusten potentiaalia ja yhteensopivuutta Suomen käyttämien järjestelmien kanssa.

Laser-ohjauksella voidaan saavuttaa taktista etua pitkän kantaman tulenkäytössä.

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos on käynnistänyt alustavan markkinoiden kartoituksen tarjouksista 155 millimetrin puoliaktiivisen laserin avulla ohjautuvista tykistön ammuksista. Tämäntyyppiset ammukset ohjautuvat laser-osoittimella niille valaistuun maaliin. Ammuksen ohjausjärjestelmä havaitsee heijastuvan laservalon ja ohjautuu osoitettuun kohtaan.

Maalin voi osoittaa esimerkiksi yksittäinen sotilas maasta tai lentävä drooni. Aiemmin laser-osoittimelle tarvittiin erityinen maa-asema tai tiedusteluhelikopteri tai lentokone.

– Suunnittelu on alkuvaiheissaan, eikä tarkkaa päivämäärää mahdolliselle hankintamenettelylle ole suunniteltu, lukee ilmoituksessa.

Kartoitusvaihe sisältää kovapanosammuntana toteutettavan esittelyn, jonka ajankohdaksi on suunniteltu loka-joulukuuta 2026.

Ammusvalmistajien mukaan laser-ohjaus lisää tykistöammusten tarkkuutta perinteiseen tykistötuleen verrattuna, koska se korjaa ammuksen lentoradan poikkeamat lennon loppuvaiheessa. Sillä voi olla ratkaiseva merkitys erityisesti kaukana olevia maaleja vastaan.

Muun muassa Leonardo ja Diehl Defence ovat kehittäneet tykistöammuksia, joissa on puoliaktiivinen laser-ohjaus. Heinäkuussa 2025 Istanbulissa pidetyillä IDEF-puolustusalan messuilla turkkilainen Roketsan esitteli uuden laser-ohjatun tykistöammuksen.

Valmistajan mukaan se toimii alueilla, joissa GPS-navigointia häiritään.

Viimeisten kolmen vuoden aikana sekä Ukrainan että Venäjän joukot ovat käyttäneet erilaisia laser-ohjattuja tykistöammuksia. Niiden varjopuolena on, että niiden ohjaus on häirittävissä.

