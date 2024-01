Ministeriö esti kiinteistökaupat nigerialaiselta ”apostolilta” ja venäläiseltä poliitikolta

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok) allekirjoitti tänään kolme kielteistä päätöstä kiinteistöjen myyntiluvista, jollainen on oltava mikäli EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelta tuleva ihminen mielii hankkia Suomesta kiinteistön. Kaksi uusista päätöksistä koskee Sotkamon Vuokatissa sijaitsevaa lomamökkiä ja yksi Ilomantsissa sijaitsevaa romahtanutta teollisuushallia, talousrakennusta ja pientaloa.

Vuokatissa sijaitsevan mökin tapauksessa kaupat tapahtuivat siten, että suomalainen omistajayhtiö myi mökin toiselle, Suomeen rekisteröidylle yritykselle, jolla on sama osoite kuin myyjäyhtiöllä. Ostajayhtiön omistaa kuitenkin kokonaisuudessaan Iso-Britanniaan rekisteröity säätiö, jossa nimenkirjoitusoikeutettuina on kaksi kolmesta myyjäyhtiön hallituksen jäsenestä.

Mökin myyjä kieltäytyi toistuvasti toimittamasta puolustusministeriölle kopiota ostajasäätiön toisen vastuuhenkilön passista. Tämä siitä huolimatta, että ministeriö kertoi passikopion puuttumisen johtavan kaupan estämiseen. Myyjäyrityksen rekisteriotteessa tämä sama henkilö on ilmoitettu Ison-Britannian kansalaiseksi, mutta puolustusministeriö kuitenkin toteaa päätöksessään, ettei tällä henkilöllä ole EU-valtion tai Euroopan Talousalueeseen (ETA) kuuluvan valtion kansalaisuutta.

Ostajasäätiö on nimeltään The Church (Worldwide) Ministry Ltd. Britannian yritys- ja säätiörekisterin mukaan vastuuhenkilö on Nigerian kansalainen. Saman niminen mies on ainakin lokakuussa 2023 esiintynyt Nigeriassa, jossa paikallinen sanomalehti käytti hänestä titteleitä ”kirkon johtaja” ja ”apostoli”.

Sotkamolainen mies on tullut vuonna 1997 perustetun säätiön toimintaan mukaan vuonna 2010. Britannian yritys- ja säätiörekisterissä miehen asemaksi toiminnassa kerrotaan ”konsultti”.

Romahtanut kaviaaritehdas

Ilomantsin myyntiluvan epäämisessä on kyse Tornado Logistics -yhtiön pyrkimyksestä ostaa romahtanut teollisuushalli, talousrakennus ja pientalo kaviaariyritys Caviar Empirik Oy:n konkurssipesältä. Ilomantsin Venakkosärkässä sijaitsevasta hallista löytyi vielä tammikuussa myynti-ilmoitus Oikotie-palvelusta. Sen kuvista näkee, että halli on surkeassa kunnossa: katossa ammottaa ainakin neljä reikää. Puolustusministeriön mukaan kiinteistökokonaisuus ja sen sijainnilla on maanpuolustuksen ja alueellisen koskemattomuuden valvonnan kannalta merkitystä. Kiinteistö sijaitsee ratapihan lähellä.

Tornado Logistics on Venäjän kansalaisen ja Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisen yritys. Venäjän kansalainen on entinen Petroskoin kaupunginneuvosto puheenjohtaja Oleg Fokin ja kaksoiskansalainen on kotkalainen mies, joka ei ole esiintynyt julkisuudessa. Oleg Fokin sai vuonna 2015 Venäjällä tuomion petoksesta saatuaan laittomia arvonlisäveron palautuksia. Suomessa Fokin on asunut Yleisradion mukaan yli viisi vuotta.

Puolustusministeriön tulkinnan mukaan Fokinin taustalla on edelleen merkitystä.

-Henkilön aiemmat yhteydet, poliittinen ja yhteiskunnallinen asema huomioon otettuna, ei voida poissulkea että kiinteistöomistusta pyritään hyödyntämään vastoin kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain tarkoittamia etuja tai osana laaja-alaisia vaikuttamisyrityksiä, ministeriön päätöksessä lukee.

Lisäksi yrittäjän ministeriölle ja julkisuuteen kertomat suunnitelmat olivat ristiriidassa. Ministeriölle oli ilmoitettu, että ostetut rakennukset oli tarkoitus purkaa, mutta Yleisradion haastattelussa kesällä 2023 Fokin sanoikin, että rakennukset oli tarkoitus korjata. Myöskään Ylen haastattelussa kerrotusta, kiinteistöön suunnitellusta sähkögeneraattorin tuotannosta ei ollut kerrottu ministeriölle.

Lisäksi Tornado Logistics -yhtiön toimintaan liittyy taloudellisia epäselvyyksiä. Suomalainen pankki lopetti yhtiön tilin, ja yhtiö on sen vuoksi avannut tilejä Latviaan, Liettuaan ja Turkkiin.

Edellisen kerran puolustusministeriö esti ulkomaalaisten kiinteistökauppoja lokakuussa. Tuolloin tehtiin kolme kielteistä päätöstä, yksi Kiteellä ja kaksi Ruokolahdella. Kaikissa tapauksissa oli kyse Venäjän kansalaisista.