Puolustusministeri sairaalassa – Valkoinen talo ei tiennyt moneen päivään

Yhdysvalloissa Valkoinen talo ei saanut tietoa puolustusministeri Lloyd Austinin sairaalaan joutumisesta moneen päivään, kertoo Politico. Austin joutui maanantaina sairaalaan ennaltasovitun leikkauksen aiheuttamien komplikaatioiden vuoksi, mutta Politicon mukaan puolustusministeriö informoi Valkoista taloa asiasta vasta torstaina. Julkisuuteen ministerin terveydentilasta tiedotettiin perjantaina.

Mediatietojen mukaan Austin vietti neljä päivää teho-osastolla. Vaikka puolustusministeri pahoitteli niukkaa tiedottamista lauantaina antamassaan lausunnossa, on puolustusministeriö toistaiseksi kommentoinut Austinin sairaalaan joutumisen syitä harvasanaisesti. Austin oli yhä sairaalassa lauantai-iltana, mistä hän on perjantaista lähtien työskennellyt etänä, NBC Newsille kerrotaan. Maanantain ja perjantain välisenä aikana varapuolustusministeri Kathleen Hicks hoiti puolustusministerin tehtäviä. Hicks on lomaillut kuluneen viikon aikana Puerto Ricossa, mutta ollut säännöllisessä yhteydessä puolustusministeriöön.

Muun muassa kansallinen turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan sai tiedon Austinin tilanteesta vasta torstaina. Politicon mukaan tieto tuli ”järkytyksenä” Sullivanille ja Valkoisen talon henkilöstölle, ja Sullivan informoi presidentti Joe Bidenia ministerin sairaalareissusta. Ei ole tietoa siitä, oliko Austin itse jo kertonut presidentille sairaalaan joutumisestaan, mutta Politicon lähteiden mukaan asia tuskin oli Bidenin tiedossa. Biden ja Austin ovat sittemmin keskustelleet puhelimitse.

Ministerin terveydentilaan liittyvää salailua on arvosteltu niin toimittajajärjestöjen kuin poliitikkojen taholta, ja muun muassa senaatin ulkoasiainvaliokunnan republikaanijäsen Tom Cotton vaatii nyt selitystä ministerin harvasanaiselle tiedotuslinjalle.

– Puolustusministeri on keskeinen linkki presidentin ja asevoimien välisessä komentoketjussa, mukaan lukien ydinaseiden laukaisemisen komentoketjussa, silloin kun painavimmat päätökset on tehtävä minuuteissa, Cotton kirjoittaa tiedotteessaan.

70-vuotias Lloyd Austin on entinen neljän tähden kenraali. Hänellä ei ole poliittista taustaa.

