Puolustusministeri kielsi kaksi kiinteistökauppaa

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tehnyt kaksi kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa.

Kielteisten päätösten kohteena on yksi kiinteistö Mikkelissä, jossa ostajana on Israelin kansalainen. Toinen kiinteistö on Rovaniemellä Puolustusvoimien harjoitusalueen läheisyydessä, jossa kaupan tekijänä on kiinalaisomisteinen yhtiö.

Kielteiset lupapäätökset perustuvat lakiin eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta.

Puolustusministeriö perustelee kielteisiä lupapäätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida uhkaavan kansallista turvallisuutta ja vaikeuttavan maanpuolustuksen järjestämistä.

Päätökset tehtiin 4. kesäkuuta 2025. Ne eivät ole vielä lainvoimaisia.