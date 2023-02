Puolustusministeri HS:lle: Suomen linja Ukrainan aseavussa voi muuttua

Suomi saattaa muuttaa linjaansa Ukrainan asepakettien julkisuudesta, puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) kertoo Helsingin Sanomille.

Tähän asti Suomi on kertonut Ukrainalle toimitettavista asevienneistä hyvin niukasti, mikä on Savolan mukaan lisännyt myös sekaannuksia. Linjaa on perusteltu sillä, että Suomi ei ole vielä Naton täysivaltainen jäsen ja Suomella on merkittävästi yhteistä rajaa Venäjän kanssa.

Hänen mukaansa tällä hetkellä Suomi viimeistelee myös osallistumisensa Ukrainaan lähetettävien Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen operaatiossa. Leopard 2 -tukipaketista tullaan oletettavasti kertomaan julkisuuteen avoimemmin kuin aiemmista tukipaketeista.

Vaikka taistelupanssarivaunut ovat hallinneet keskustelua, vielä suurempi tarve Ukrainassa on Savolan mukaan nyt ilmatorjunta­järjestelmillä. Savolan mukaan Suomi valmistelee myös 13. tukipakettiaan Ukrainaan. Pakettien sisällöstä ei ole tähän saakka kerrottu julkisuuteen.

– Seuraavastakin paketista tulee merkittävä. Ilmatorjunta, ammukset, ylipäätään raskas aseistus on se, mitä he tarvitsevat, Savola kertoo HS:lle.