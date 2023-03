Puolustaja pysyy rajulla videolla tyynenä, vaikka Venäjän konetykki ryöpyttää maata ympärillä

Ukrainan rintamalta on julkaistu lennokin kuvaama video, joka näyttää juoksuhautaan suojautuneiden sotilaiden yhteenoton BTR-82A-panssariajoneuvon kanssa.

War Zone -sivuston mukaan on epäselvää, missä ja milloin kyseinen video on kuvattu. Lennokki seuraa panssariajoneuvoa tulittamassa pientä puolustusasemaa, jossa on ilmeisesti vain muutamia sotilaita. Ajoneuvon katolle noussut sotilas tulittaa puolustusasemaa kevytsingolla.

BTR-82A-malli on Venäjän asevoimien käytössä, minkä perusteella juoksuhaudassa taisteleva sotilas olisi ukrainalainen. BTR:n kyljessä on venäläisjoukkojen käyttämä Z-merkki, joka olisi maalattu piiloon, jos ajoneuvo olisi jäänyt Ukrainalle sotasaaliiksi.

Juoksuhautaa puolustavat sotilaat näyttävät pysyvän täysin rauhallisina BTR:n 30 millimetrin konetykin ja muiden ammusten kimpoillessa vain kymmenien senttien päästä.

Our hero under heavy fire one on one with an APC 😳

Books should be written about these people, and they are just silently defending our country #Ukraine !!!! pic.twitter.com/rnXeoqn0J3

— Slava Ukraini 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) March 1, 2023