Puolustaja listasi pysäyttävät luvut: Nämä kaikki raskaat aseet tarvitaan

Ukrainalaiset ovat jo pitkään vaatineet länttä kiihdyttämään raskaiden aseiden toimituksia ja varoittaneet Venäjän ylivoimasta Itä-Ukrainan taisteluissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin hallinnon neuvonantaja Mihailo Podolyak listaa Twitterissä, mitä puolustaja nyt tarvitsisi. Luvut ovat pysäyttäviä.

– Puhutaan suoraan. Tarvitsemme sodan lopettamiseksi vastaavat määrät raskaita aseita [kuin hyökkääjällä], hän evästää.

Podolyakin mukaan Ukraina tarvitsee tuhat 155 millimetrin haupitsia, 300 raketinheitintä, 500 taistelupanssarivaunua, kaksituhatta panssariajoneuvoa ja tuhat lennokkia.

Hän muistuttaa Brysselissä ylihuomenna järjestettävästä Ukrainaa auttavien maiden puolustusministerikokouksesta.

– Odotamme päätöstä, Mihailo Podolyak sanoo.

Tykistö on ollut ratkaisevassa roolissa Itä-Ukrainan taisteluissa. Ukrainalaisten mukaan Venäjällä on kuitenkin valtaisa ylivoima raskaissa aseissa. Puolustajan mukaan venäläiset ampuvat jopa 60000 kranaattia tai rakettia päivässä.

Tähän mennessä Ukraina on saanut tai saamassa lännestä noin 200 panssarihaupitsia ja hieman alle 200 vedettävää tykkiä. Raskaita raketinheittimiä toistaiseksi luvattu vain 15.

LUE MYÖS:

Ukraina: Venäjä ampuu 60 000 kranaattia tai rakettia päivässä

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:

1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.

Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022