Puolustaja ampui kolme ballistista ohjusta Venäjän asemiin

Ukrainalaislähteet ja sotilasasiantuntijat jakavat sosiaalisessa mediassa videota (jutun alla), joka näyttää Ukrainan joukkojen ampuvan kolme ballistista Totška-U-ohjusta Venäjän asemiin.

Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa käytettyä sotilaskalustoa seuraavan Ukraine Weapons Trackerin Twitter-tilillä todetaan, että ukrainalaiset ovat onnistuneet iskemään viime aikoina Totška-U-ohjuksilla venäläiskohteisiin miehitetyillä alueilla.

Ukrainalla on käytössä taktisia (9M79-1) Totška-U-ohjuksia, jotka on kehitetty neuvostoaikana. Ne ajetaan asemiin liikkuvien lavettien avulla.

Ukrainan kykyä käyttää yhä tämän kaltaisia asejärjestelmiä on pidetty osoituksena Venäjän ilmavoimien epäonnistumisista sodassa.

Useiden sotilasasiantuntijoiden mukaan Venäjän ensivaiheen ohjus- ja ilmaiskut eivät tehonneet odotetulla tavalla. Totška-kalusto olisi ollut tärkeimpien tuhottavien kohteiden listalla hyökkäyksen alussa.

#Ukraine: The cause of some of the recent strikes against Russian targets deep in occupied territory: No less than 3 Ukrainian 9M79-1 Tochka-U ballistic missiles seen launching.

Note Stinger MANPADS to take out possible Russian UAVs that could guide fire onto the launch site. pic.twitter.com/ZkhnYCfKeC

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 23, 2022