Puoluesihteeri Kristiina Kokko: Hallituspohja on kiinnostanut tavallista enemmän jo vaalikentillä

Ennakkoäänien julkistamisen jälkeen tavoitettu kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko sanoo olevansa iloinen ja onnellinen kokoomuksen ykköspaikasta.

– Se on tosi kova sijoitus lähteä hakemaan nyt vaalipäivän ääniä. Kilpailu on kuitenkin niin tiukka, ettei voittoa uskalla luvata ennen kuin kaikki äänet on laskettu, Kokko sanoo Verkkouutisille.

Kokon mukaan tunnelma kentällä on ollut erittäin hyvä.

– Meidän väki oli aivan viimeiseen asti viime yönä tuolla kentällä, joten tuntuu siltä, että kaikki on tehty ja vähän ylikin. Kävi miten kävi, niin tästä kampanjasta jää todella vähän jossiteltavaa. Ollaan pistetty kaikki peliin, Kokko sanoo.

Kokon mukaan tätä vaalikamppailua on leimannut tavallista enemmän myös äänestäjien aprikointi tulevasta hallituspohjasta.

– Monia on kiinnostanut itse asiat, mutta ehkä tämä valtapolitiikkakin aiempaa enemmän. Se, että niin moni puolue plokkasi vaihtoehtoja pois jo etukäteen on vaikuttanut siihen, niin ihmiset ovat olleet kiinnostuneita myös millainen hallituspohjasta voisi tulla. Punavihreä pohja on haastava talouden kannalta.

Vaalikampanjoinnin aikana on koettu myös ikäviä välikohtauksia Esimerkiksi konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) joutui hyökkäyksen kohteeksi. Kokko kiittelee, että ehdokkaiden ja puolueiden välillä yhteistyö on sujunut.

– Kun monet ehdokkaat on siinä samassa telttarivissä olleet jo monta kuukautta kampanjoimassa ja tuntevat jo kuntapolitiikasta toisensa, niin on todella kiva nähdä, että ihmisillä on ystäviä ja tuttavia yli puoluerajojen. Itse haluan kiittää myös omia kollegoitani. Meillä on ollut oikein hyvä yhteistyö puoluesihteereiden kesken.

Ääntenlaskun valmistumista odottaessa on pakko kysyä, mitä puoluesihteeri odottaa ensi vaalikaudelta, oli tulos mikä tahansa?

– Odotan tietysti, että kokoomus on hallitusvastuussa. Meidän väki kuopii jo pilttuissaan, että pääsisi hoitamaan maan asioita. Toki sitäkään ei voi tehdä hinnalla millä hyvänsä, mutta kovasti toivoisin, että kokoomus hallituksessa olisi, Kokko sanoo.