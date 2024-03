Puolella työnantajista yhä vaikeuksia löytää tekijää – näillä aloilla pula väheni

Vuoden 2023 lopulla noin puolella työvoimaa hakeneista toimipaikoista oli vaikeuksia löytää työntekijää avoinna olleeseen työpaikkaan. Vaikka työvoiman kysyntä on jonkin verran vähentynyt, on työvoiman saatavuudessa edelleen ongelmia, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa katsauksessa. Tiedot perustuvat vuoden 2023 loppupuolen tietoihin. Sosiaali- ja terveysalalla noin 65 prosentilla alan toimipaikoista oli vaikeuksia löytää työvoimaa vuonna 2023.

Pientä parannusta työntekijöiden saatavuuteen on kuitenkin havaittavissa. Työvoimapula on vähentynyt vuoden aikana erityisesti lähihoitajien, sairaanhoitajien ja kodinhoitajien ammateissa. Pula lääkäreistä näyttää myös hieman helpottuneen. Työvoiman kysyntä toimialalla vaihtelee alueittain. Suurin pula sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on Pohjanmaalla.

Työvoiman saatavuusongelmat rakennusalalla ovat suhdanteiden heikentyessä vähentyneet. Silti yli puolet rakennusalan toimipaikoista on kohdannut rekrytointiongelmia vuoden 2023 loppupuolella.

Majoitus- ja ravitsemisalalla oli mittavia ongelmia saada työvoimaa koronapandemian jälkeen. Alan toimipaikoista lähes 80 prosentilla oli vuoden 2022 alussa ongelmia rekrytoinneissaan. Loppuvuonna 2022 majoitus- ja ravitsemisalan ongelmat alkoivat vähentyä, ja tämä suuntaus jatkuu.

Kohtaanto-ongelma tarkoittaa sitä, että joissakin ammateissa on samanaikaisesti sekä kysyntää että tarjontaa, mutta nämä eivät jostain syystä kohtaa. Kohtaanto-ongelmien kärkipään ammattien listalla on paljon ns. pienivolyymisia ammatteja. Tällaisia ovat esimerkiksi käsityöntekijät, maan- ja vihannesviljelyn harjoittajat sekä puhdistuskoneiden hoitajat.

Työvoiman ylitarjonta tarkoittaa sitä, että työvoimaa on määrällisesti enemmän kuin sille on kysyntää. Tällöin alalla on paljon työttömiä. Työvoiman ylitarjontaa on ollut pitempään erityisesti myyjien ja yleissihteerien ammateissa. Vuoden 2023 lopulla ylitarjontaa oli myös useissa rakennusalan ammateissa sekä kuljetuksen ja logistiikan alalla. Verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen eniten ylitarjonta on lisääntynyt myyjien, kirvesmiesten ja rahdinkäsittelijöiden ammateissa.

Työttömyys voi olla hyvin yleistä myös siksi, että kysyntää alan ammattiosaamiselle on vähän. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi eri alojen taiteilijat, vaatturit, pukuompelijat ja koristemaalarit.