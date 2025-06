Puolassa tiukka taistelu presidentinvaaleissa

Puolassa äänestetään tänään presidentinvaalien toisella kierroksella. Vastakkain ovat Varsovan liberaali ja EU-myönteinen pormestari Rafal Trzaskowski ja kansallismielinen historoitsija, Karol Nawrocki. Tilanne ehdokkaiden välillä on tasainen, uutisoi BBC.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella mukana oli 13 ehdokasta. Tuolloin Trzaskowski sai 31 prosenttia ja Nawrocki 30 prosenttia äänistä. Toisesta kierroksesta odotetaankin tiukkaa, sillä mielipidemittausten mukaan liberaali Trzaskowski saisi hieman alle 51 prosenttia äänistä, kun taas Nawrockille on arvioitu yli 49 prosentin äänisaalista, artikkelissa kerrotaan.

Puolassa presidentin rooli on pääosin seremoniallinen, mutta hänellä on veto-oikeus. Sillä hän voi vaikuttaa siihen, mitkä hallituksen asettamat uudistukset eivät astu voimaan. Presidentti on myös maan sotilasvoimien ylin johtaja.

Presidentinvaaleissa on Puolan kannalta vaakakupissa ainakin maan pääministeri Donald Tuskin johtaman hallituksen toimintakyky sekä maan linjat osana Natoa ja EU:ta, artikkelissa arvioidaan. Esimerkiksi Tuskin hallituksen ajamat höllennykset maan aborttilinjauksiin sekä parannukset oikeuavaltioperiaatteen noudattamiseen eivät ole edenneet maan nykyisen presidentin, Andrzej Dudan, estäessä uudistusten toimeenpanon. Artikkelissa kerrotaan, että Tusk onkin antanut tukensa julkisesti Trzaskowskille. Tämä on luvannut edistää kumpaakin Tuskin hallituksen hanketta, mikäli hänet valitaan sunnuntain vaaleissa maan uudeksi presidentiksi.