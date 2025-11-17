Puolassa paljastui lisää sabotaaseja

Puolan sisäministeri Marcin Kierwiński kertoi sabotaaseista maanantaina puolalaisviranomaisten tiedotustilaisuudessa, uutisoi Puolan yleisradio Polskie Radio.

– Eilen [sunnuntaina] noin kello 7.30 [6.30 Suomen aikaan] juna pysähtyi rautateillä, koska ratakiskoilla havaittiin reikä. Kaikki pelastus- ja turvallisuuspalvelut olivat paikalla aamulla tutkimassa tilanne. Voimme todeta räjähteen räjähtäneen ja vaurioittaneen kiskoja. Asiantuntijat ovat vahvistaneet tämän ilman epäilystä.

Veturinkuljettaja oli havainnut ohjaamostaan poikkeavuudet kiskoissa ja hälyttänyt Masovian voivodikunnan poliisin, joka oli ensimmäisenä todennut vaurion.

Kierwińskin mukaan tutkinnan aikana ”kerättiin erittäin suuri määrä todistusaineistoa, joka varmasti tarjoaa meille nopean mahdollisuuden tunnistaa tämän katalan sabotaasin tekijät.”

Mikan kylän räjäytetyn kiskon lisäksi todettiin kaksi muuta tapausta.

– Eilen noin klo 21.30 kaksi muuta tapausta vahvistettiin. Yhdessä tapauksessa on tuhottu saman rautatieosuuden sähkölinjoja noin 60 metrin pituudelta. Muutama sata metriä edempänä löydettiin metalliesine, joka oli asennettu kiskoihin, jatkoi Kierwiński.

Turvallisuuspalveluiden ministeri-koordinaattori Tomasz Siemoniak huomautti, että tammikuusta 2024 lähtien Puolan alueella on harjoitettu sabotaasitoimintaa vieraiden valtioiden turvallisuuspalveluiden pyynnöstä.

– Tuosta lähtien 55 ihmistä on pidätetty, kymmenkunta vangittu ja useita tuomittuja on karkotettu Puolasta, lisäsi Siemoniak.

Puolan oikeusministeri Waldemar Żurek muistutti, että maan rikoslaki säätää sabotaasista ja pyrkimyksestä aiheuttaa liikenneonnettomuus ankarat tuomiot – 10 vuodesta ja enemmän aina mahdolliseen elinkautiseen asti.