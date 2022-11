Joe Biden vahvistaa: Puolassa räjähti Ukrainan ohjus

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin mukaan Puolassa sattuneen räjähdyksen syynä oli Ukrainan ilmatorjuntaohjus, kertoo Middle East Eye -sivusto.

Presidentti Biden vahvisti asian G7- ja Nato-kumppaneille viitaten Nato-lähteeseen.

Hän kertoi aiemmin Indonesian G20-kokouksessa, että lentoradan perusteella ohjus tuskin oli Venäjän laukaisema.

Myös nimettömänä esiintyvät amerikkalaislähteet kertoivat aiemmin, että kyseessä saattoi olla ukrainalaisohjus, jolla yritettiin torjua Venäjän Ukrainaan ampumaa ohjusta.

Räjähdyksessä lähellä Ukrainan rajaa kuoli kaksi ihmistä.

Biden informed G7/Nato partners that the Poland blast was caused by a Ukrainian air defence missile — NATO source

