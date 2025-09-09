Puolan presidentti hämmästelee Suomen reservin kokoa

Puolan presidentti Karol Nawrocki oli tiistaina työvierailulla Suomessa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Presidentti Stubb ja presidentti Nawrocki tapasivat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Puolan kahdenvälisistä suhteista ja niiden tiivistämisestä, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja muista ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.

Keskusteluiden päätteeksi presidentit pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Presidentti Stubb sanoi, että Suomi ja Puola kantavat vastuunsa haastavassa turvallisuustilanteessa.

– Olemme turvallisuuden tuottajia, emme turvallisuuden kuluttajia tällä alueella. Olemme molemmat sijoittaneet vuosien varrella merkittävästi puolustukseemme, ja meillä on yhdessä Euroopan vahvin tykistö, Stubb sanoi.

Stubb sanoi, että Suomi ja Puola ovat tukeneet vahvasti Ukrainaa.

– Tukemme tulee monissa muodoissa: sotilaallisena, humanitaarisena, taloudellisena ja diplomaattisena. Puola on tarjonnut merkittävää sotilaallista ja logistista tukea Ukrainalle. Se on myös koti suurelle määrälle, lähes 1,5 miljoonalle ukrainalaiselle pakolaiselle. Mielestäni monet eurooppalaiset unohtavat, kuinka paljon Puola on ottanut vastuuta tässä vaikeassa tilanteessa.

Puolan presidentti Karol Nawrocki aloitti puheenvuoronsa ylistämällä Suomen väestönsuojelua ja siviilipuolustusta, josta Puola hänen mukaansa ottaa mallia.

Hän nosti esille myös Suomen reserviläisarmeijan.

– Suomen lähes 900 000 sotilaan reservi on hämmästyttävä määrä, Puolan presidentti totesi.

Presidentti Nawrocki totesi lehdistötilaisuudessa, että puolalaisilla ja suomalaisilla on ”täydellinen tietämys” Venäjän diktaattori Vladimir Putinista.

Hänen mukaansa Putin on valmis hyökkäämään myös muihin maihin.

– Siksi kehitämme asevoimiamme, kumppanuuksiamme ja liittolaisuuttamme, Nawrocki sanoi.