Puolan presidentinvaalit toiselle kierrokselle

Keskustalainen Varsovan pormestari Rafał Trzaskowski kohtaa oikeistolaisen ehdokkaan Karol Nawrockin Puolan presidentinvaalien toisella kierroksella ensi kuussa sen jälkeen, kun kukaan ehdokas ei saavuttanut ehdotonta enemmistöä sunnuntain ensimmäisellä kierroksella ovensuukyselyjen mukaan, uutisoi Puolan radio.

Ehdokkaita oli kaikkiaan 13.

Pääministeri Donald Tuskin keskustalainen EU-myönteinen koalitio, joka voitti lokakuussa 2023 parlamenttivaalit kahdeksan vuoden oikeistohallinnon jälkeen, toivoo vahvistavansa valtaansa ottamalla myös presidentinviran haltuunsa.

Hallitsevan Kansalaiskoalition (KO) johtava poliitikko Trzaskowski sai sunnuntaina 31,1 prosenttia äänistä vain hetkiä puolenyön jälkeen julkaistujen ennakkokyselyjen mukaan.

Samaan aikaan oppositiossa olevan oikeistolaisen Laki ja oikeus (PiS) puolueen tukema historioitsija Nawrocki sai 29,1 prosenttia äänistä Ipsosin päivittämän kyselyn mukaan.

Äärioikeistolainen Konfederaatiopuolueen Sławomir Mentzen oli kolmannella sijalla 14,8 prosentin ääniosuudella.

Puolan vaalilakien mukaan, jos kukaan presidenttiehdokas ei saa yli 50 prosenttia äänistä ensimmäisellä kierroksella, toinen kierros järjestetään kaksi viikkoa myöhemmin. Näin ollen Trzaskowski ja Nawrocki kohtaavat toisensa toisella kierroksella 1. heinäkuuta, jos ennakkoäänestysten tulokset pitävät paikkansa.

Trzaskowski on tunnettu politiikan tutkija, joka on erikoistunut eurooppalaisiin kysymyksiin. Hän on toiminut Varsovan pormestarina lokakuusta 2018 lähtien ja hänet valittiin uudelleen viime vuonna.

Hän oli Euroopan parlamentin jäsen vuosina 2009–2013, Puolan hallinto- ja digitalisaatioministeri vuosina 2013–2014 ja ulkoministerin sijainen vuosina 2014–2015.

Trzaskowski pyrki aiemmin presidentiksi vuonna 2020, mutta hävisi Andrzej Dudalle. Duda ei voinut enää asettua ehdolle, koska Puolassa presidentin kaudet on rajattu kahteen viiden vuoden jaksoon.