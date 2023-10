Puolalaiset valitsivat yhtenäisemmän Euroopan – ”Viktor Orbán jää yhä enemmän yksin”

Puolassa käytiin viime sunnuntaina parlamenttivaalit. Kansanedustaja ja Etyj:n parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Pia Kauma (kok.) toimi 128-jäsenisen vaalitarkkailukomitean johtajana Puolan vaaleissa.

– Hyvin polarisoituneesta vaalikamppailusta huolimatta tunnelma vaaleissa oli innostunut. Äänestys oli iloinen perhetapahtuma, johon osallistui koko perhe. Puolalaiset eivät suhtautuneet vaalisalaisuuteen yhtä ryppyotsaisesti kuin Suomessa, Pia Kauma sanoo Verkkouutisille.

Puola siirtyi vaaleissa uuteen aikaan. Laki ja oikeus-puolueen kahdeksan vuoden valtakausi maan johdossa päättyi. Laki ja oikeus – puolue on edelleen Puolan suosituin puolue 35,4 prosentin äänisaalillaan. Donald Tuskin johtama Kansalaisfoorumi sai toiseksi eniten ääniä 30,7 prosentin äänisaaliilla.

– Ovensuukyselyt ennen vaaleja osoittivat, että Laki ja oikeus on selvästi suurin puolue. Ennen vaaleja minua jännitti, miten kaksi pienempää puoluetta vasemmistoryhmä ja Kolmas tie pärjäävät. Oli selvää, että Tuskin johtama Kansalaisfoorumi ei pysty yksin muodostamaan hallitusta. Keskeistä oli, että nämä kaikki kolme puoluetta pääsivät parlamenttiin, Kauma sanoo.

Puolalaiset olivat innokkaita äänestäjiä. Äänestysaktiivisuus oli historiallisen korkealla. Äänestysprosentti ylsi 74,4 prosenttiin. Viimeksi Puolassa vaaliuurnilla on käyty yhtä innokkaasti vain Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1989.

– Erityisesti nuoret ja kaupunkilaiset lähtivät äänestämään Laki ja oikeus -puolueen konservatiivista ja hyvin Eurooppa-kriittistä linjaa vastaan. Tämä on selkeä merkki siitä, että Puola halutaan palauttaa eurooppalaiselle tielle. Toinen ratkaiseva tekijä vaaleissa oli kohonnut äänestysaktiivisuus. Näissä vaaleissa oli kyse erityisesti Puolan suunnasta, sanoo Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen akatemiatutkija Timo Miettinen Verkkouutisille.

Kauman mukaan vaaleissa näkyi Puolan kategorinen jakautuminen liberaaleihin kaupunkilaisiin ja konservatiivisimpaan maaseudun väestöön.

Puolan vaalitulos takaa yhtenäisemmän Euroopan

Donald Tusk on Puolan entinen pääministeri ja entinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Tuskin vaalivoittoa on Euroopassa tervehdytty ilolla.

– Odotukset yhteistyölle Euroopassa ovat paljon positiivisemmat kuin aiemmin. Puolan kohdalla oikeusvaltiokysymys on ollut hyvin merkittävä tekijä, joka on aiheuttanut skismaa EU:n ja sen välille. Puola on myös liittoutunut Unkarin kanssa muuta Eurooppaa vastaan esimerkiksi muuttoliikkeiden hallintaa ja EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa koskevissa kysymyksissä, Miettinen sanoo.

– Tähän tulee nyt luultavasti muutos. Unkarin presidentti Viktor Orbán jää nyt EU:ssa entistä enemmän yksin, kun se ei saa Puolaa enää samalla lailla rinnalleen kuin aiemmin.

Kauma nostaa esille Tuskin Eurooppaa yhtenäisyyttä lisäävän vaikutuksen. Toinen seikka, johon hän odottaa Tuskin tuovan muutosta on Puolan energiapolitiikka.

– Puola on ollut hyvin musta maa siinä suhteessa, että siellä on käytetty paljon ympäristöä saastuttavia hiiltä ja maakaasua. Tuskin ollessa viimeksi vallassa ja Eurooppa neuvoston puheenjohtaja hän toi vahvasti esille Energiafoorumin tarvetta ja sitä, että Euroopalla pitää olla yhteinen energiapolitiikka ja Euroopan on mentävä kohti vihreää siirtymää. Olettaisin, että hän ei ole luopunut tästä ajattelusta, Kauma sanoo.

Naisten asema Puolassa paranee

Donald Tuskin tehtävä ei tule olemaan helppo.

– Valtaan todennäköisesti nousevalla kolmella puolueella ei ole muuta yhteistä kuin se, että ne vastustavat Laki ja oikeus – puoluetta. Yhteisen linjan löytäminen voi olla vaikeaa, sanoo Kauma.

Laki ja oikeus puolueella on ollut takataskussaan osa oikeuslaitoksesta ja tiedotusvälineistä.

– Demokratian perusteita on vallan kolmijako. Se tarkoittaa, että oikeuslaitos ja tiedotusvälineet toimivat autonomisesti. Vaikka mediamaisema on edelleen moninainen, niin Laki ja oikeus – puolueen valta median toiminnassa näkyi selvästi. Ne ovat demokratian perusteita. Vaalitarkkailuraportissamme nostimme esille, että media on täysin Laki ja oikeus – puolueen hallinnassa, Kauma sanoo.

– Se näkyi esimerkiksi vaaliväittelyissä, jotka oli tehty valtaapitävän puolueen ehdoilla. Vaalien yhteydessäkin oli kansanäänestys, joka oli jatkoa Laki ja oikeus – puolueen kampanjoinnille. Puolassa on mennyt sekaisin valtiovallan ja puolueiden rooli siinä.

Timo Miettinen uskoo, että naisten asema tulee parantumaan. Tämä koskee erityisesti naisten oikeutta aborttiin.

– Aborttioikeus ja naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuden tulevat olemaan keskeisiä asioita. Mutta toisena keskeisenä tehtävänä nostaisin sen, että vallan kolmijaon palauttaminen tulee olemaan yksi Tuskin keskeisistä tehtävistä.