Puola varustautuu massiivisesti – armeija kolminkertaistetaan

Puola varustautuu nyt ennennäkemättömällä tavalla. Maa aikoo kolminkertaistaa armeijansa koon ja ostaa massiivisen määrän uutta kalustoa. Varustautuminen johtuu Venäjän aiheuttamasta uhasta. Puolan asevoimat ovat jo nyt Naton kolmanneksi suurimmat ja Euroopan suurimmat. Asiasta kertoo Euromaidan Press.

Nykyisestä yli 160 000 sotilaasta Puola pyrkii kasvattamaan 300 000 sotilaan vahvuuden lähitulevaisuudessa ja mahdollisesti 500 000 vahvuuden pitkällä aikavälillä. Pääministeri Donald Tusk on kertonut, että maa aikoo kouluttaa kouluttaa vuosittain 100 000 vapaaehtoista vuodesta 2027 alkaen.

Myös kalustohankinnoissa Puola on omaa luokkaansa. Maa on ostanut viime aikoina esimerkiksi Etelä-Koreasta 1 000 K2 Black Panther -panssarivaunua, 672 K9 Thunder -haupitsia ja 48 FA-50 -hävittäjää. Yhdysvalloista on tilattu 250 M1A2 Abrams -panssarivaunua ja 500 HIMARS-raketinheitinjärjestelmää.

Ilmavoimatkaan eivät ole jäänet hankinnoista paitsi, sillä Puola on tilannut 32 F-35A -hävittäjää, 96 Apache AH-64E -taisteluhelikopteria ja 24 turkkilaista Bayraktar TB2 -dronia. Maalla on myös laajaa omaa tuotantoa keskeisten asejärjestelmien osalta.

Osana strategista valmiuttaan Puola investoi myös sotilaalliseen infrastruktuuriin erityisesti kriittisillä alueilla kuten kapealla Puolan ja Liettuan välillä sijaitsevalla Suwałkin käytävällä. Aluetta on pidetty Naton heikkoimpana kohtana, sillä sitä reunustavat Valko-Venäjä ja Venäjän hallinnoima Kaliningrad.