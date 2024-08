Puola tekemässä Apache-helikopterien megatilauksen

Puolasta on tulossa maailman 19. Boeing AH-64 Apachen käyttäjämaa ja samalla kopterityypin toiseksi suurin käyttäjä maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen, kun Puola jättää tilauksensa 96:sta Apache Guardianista. Sopimukset hankinnasta ja siihen liittyvästä teollisesta yhteistyöstä allekirjoitetaan noin elokuun 9. päivään mennessä.

Sopimusten allekirjoittajina ovat Puolan puolustusministeriön sekä Boeingin ja General Electricin edustajat. Niillä siirretään Puolaan muun muassa kopterien ja niiden moottorien ylläpitokyky. Sopimukset ovat viivästyneet, koska neuvottelut teollisesta yhteistyöstä ovat venyneet. Kopterien Longbow-tutkien diagnostiikkaa, mahdollisten vikojen verifiointia ja osittaista huoltoa koskeva sopimus allekirjoitettiin jo syyskuussa 2023 Lockheed Martinin kanssa.

Toimitettavien kopterien mukana tulevat alkukäytön aseet, muun muassa 1 844 Hellfire- ja 460 JAGM-panssarintorjuntaohjusta, 508 Stinger-ilmataisteluohjusta ja useita tuhansia täsmäraketteja. Antureista tärkeimpinä kauppaan kuuluvat muun muassa 37 Longbow-tutkaa, 96 tutkasäteilyn paikallistavaa interferometriä ja omasuojajärjestelmiä.

Kaupan kokonaishinnaksi on arvioitu noin 12 miljardia dollaria, mutta loppusumman arvellaan jäävän hieman pienemmäksi. Joka tapauksessa kauppa on Puolan asevoimien historian suurin ja se on samalla maailman suurin rynnäkköhelikopterien tilaus koskaan.

Puola hankkii kopterien uutena käyttäjänä myös laajan valikoiman logistiikan ja koulutuksen tukea, koska kummallakin osa-alueella hankinta edustaa suurta haastetta Puolan maavoimien ilmailulle. Lentomiehistöjen ja mekaanikkojen koulutus on jo alkanut ja todennäköisesti jatkuu vielä pitkään Yhdysvaltojen maavoimien tuella.

Yhdysvalloilla on käytössä yli 800 Apachea. Muilla Nato-mailla Apacheja on Britannialla (66), Kreikalla (29) ja Alankomailla (21). Puolalla on ollut käytössä vain neuvostovalmisteisia Mi-24-rynnäkkökoptereita, joita se on jo lahjoittanut Ukrainalle. Niitä on jäljellä enää parikymmentä. Apachejen käyttöiäksi luvataan noin 40 vuotta.