Puola sulkee Valko-Venäjän vastaisen rajansa

Puola sulkee torstai-iltana rajanylityspaikat Valko-Venäjän vastaisella rajalla, kertoo Puolan yleisradio TVP.
Raja suljetaan perjantaina alkavan Venäjän ja Valko-Venäjän Zapad-sotaharjoituksen takia. Puolan pääministeri Donald Tusk on kuvaillut harjoitusta ”aggressiiviseksi”.
– Kohtaamme yhä useampia provokaatioita sekä Valko-Venäjältä että Venäjältä, Tusk sanoi.
Puolan pääministerin mukaan yksi Venäjän ja Valko-Venäjän harjoituksen tavoitteista on simuloida hyökkäys Suwalkin käytävään. Sitä pidetään Naton itäisen osan heikoimpana lenkkinä, koska alueen haltuunotto eristäisi Baltian maat muusta liittokunnasta.
Puolan sisäministeri Marcin Kierwińskin mukaan rajan sulku kestää useita päiviä ja se puretaan vasta, kun tilanne sen sallii.
– Rajanylityspaikat avataan vasta, kun olemme täysin varmoja, ettei Puolaan ja sen kansalaisiin kohdistu uhkaa, Kierwiński sanoi.
Liettua ilmoitti tiistaina tehostavansa valvontaa Valko-Venäjän ja Kaliningradin vastaisilla rajoilla.