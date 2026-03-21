Puola ja Intia hakeutuvat kuudennen sukupolven hävittäjäohjelmiin

Puola on aloittanut keskustelut liittyäkseen Britannian, Italian ja Japanin kuudennen sukupolven hävittäjäohjelmaan nimeltä Global Combat Air Programme (GCAP). Puola ei halua jättäytyä pelkän ostajan asemaan vuonna 2035 käyttöön tulevaan järjestelmään, vaan haluaa olla mukana sen kehityksessä.

GCAP:sta suunnitellaan verkottunutta taistelujärjestelmää, jossa integroidaan miehistölliset koneet, droonit ja tekoälyn tehostama taistelunhallinta operointia varten raskaasti puolustetussa ilmatilassa – ei siis pelkkää hävittäjää. Puola hakee ohjelmasta varaulkoministeri Konrad Golotan mukaan pitkäaikaista itsenäistä ylläpitoa, ohjelmistoa ja teollista osavalmistusta teknologian siirron kautta. Se ei halua välitöntä, täyttä jäsenyyttä ohjelmaan, jonka kustannukset nousevat alustavien arvioiden mukaan lähes 60 miljardiin euroon.

Toisen eurooppalaisen kuudennen sukupolven hävittäjäohjelman – Ranskan, Saksan ja Espanjan Future Combat Air Systemin (FCAS) – ajauduttua ongelmiin se ei enää ole houkutteleva vaihtoehto Puolalle. Myös Saksa saattaa irtautua noin 100 miljardin euron ohjelmasta, koska se ei liittokansleri Friedrich Merzin mukaan tarvitse Ranskan kaavailemaa ydinasekykyistä tukialushävittäjää.

Kuitenkin samasta syystä FCAS-ohjelma on alkanut kiinnostaa Intiaa, jolla on sekä ydinaseita että lentotukialuksia. ThePrintin saamien tietojen mukaan Intia on jo käynyt alustavia keskusteluja liittymisestä ohjelmaan, jonka hävittäjien pitäisi tulla käyttöön vuoteen 2040 mennessä.

Jos ohjelmaan jää Saksan kokoinen aukko, Ranska ja Espanja voivat olla hyvinkin halukkaita ottamaan Intian mukaan. Tällöin syntyisi toinen eurooppalais-aasialainen hävittäjäohjelma. Intia näkee, että GCAP-ohjelma on edennyt jo niin pitkälle, että siinä teolliseen yhteistyöhön ja suunnitteluun mukaan pääseminen voisi olla vaikeampaa. Intia oli vuoteen 2018 saakka mukana Venäjän viidennen sukupolven hävittäjäjärjestelmän kehitysprojektissa, mutta luopui siitä työnjakoon liittyvien kiistojen takia ja koska kone ei täyttänyt viidennen sukupolven kriteerejä.

Intialla on myös oma viidennen sukupolven AMCA-hävittäjäohjelma (Advanced Medium Combat Aircraft), jonka hävittäjän pitäisi valmistua 2030-luvun puolivälissä. Se on tällä hetkellä kilpailutusvaiheessa.