Puola hankkii JASSM-XR-risteilyohjuksia

Puolasta saattaa tulla ensimmäinen ilmasta laukaistavan Lockheed Martin JASSM-XR -risteilyohjuksen ulkomainen ostaja, kertoi Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki Yhdysvaltain vierailunsa yhteydessä puolalaisen Defence24:n mukaan. Ohjus, jonka kantamaksi ilmoitetaan 1 600-1 800 kilometriä, ei ole vielä edes Yhdysvaltain asevoimien käytössä.

Lockheed sai ohjuksen kehityssopimuksen syyskuussa 2018. Sopimuksen mukaan ohjuksen pitää pitkän kantaman ja suuren osumatarkkuuden lisäksi pystyä läpäisemään 7,5 metriä teräsbetonia. Sen pitäisi olla valmis tuotantoon ensi syyskuussa ja tulla Yhdysvaltojen asevoimien käyttöön ensi vuonna. Suunnitelman mukaan Lockheed tuottaa 1 000 JASSM-XR:ää vuodessa. Se integroidaan todennäköisesti sekä F-35- että F-16-hävittäjiin, joihin myös edelliset JASSM-mallit on integroitu. Yhden ohjuksen hinta on arviolta 1,5 miljoonaa dollaria.

Kiinan aseteknologisen kehityksen ja sen Etelä- ja Itä-Kiinan merellä harjoittaman aggressiivisen toiminnan vuoksi on ymmärrettävää, miksi Yhdysvallat haluaa ohjuksen, joka ulottuu yli 1 500 kilometrin päähän, mutta miksi Puola on niin kiinnostunut hankkimaan näin kauas ulottuvaa kaukovaikutuskykyä? JASSM-ER kuitenkin ylettyisi jo 900 kilometrin päähän, ja etäisyys jopa Varsovasta Moskovaan on vain vähän yli 1 150 kilometriä ja Pietariin vielä vähemmän.

Ohjuksen maksimikantama ilmoitetaan kuitenkin suorana lentoratana, mutta risteilyohjuksen paras käyttötapa on suunnitella sille reitti, jossa sen suunta ja lentokorkeus vaihtelevat lentomatkan aikana. Mitä pitempi kantama ohjuksella on, sitä enemmän se antaa mahdollisuuksia suunnitella sen lentoreittiä. Moskova saattaa olla puolalaisten mielessä, mutta mahdollisen aseellisen konfliktin syttyessä on paljon muitakin maaleja, joiden tuhoamisella olisi suurempi sotilaallinen merkitys.

Riittävän pitkän kantomatkan aseilla on osansa tehokkaassa pelotestrategiassa. Puolan tavoitteena on hankkia erilaisia Venäjän satamiin ja tukikohtiin ulottuvia risteily- ja ballistisia ohjuksia niin ilma-, maa- kuin merivoimillekin. JASSM-XR olisi yksi osa tätä hankintaa. Erityisesti Puolan tilaamiin F-35A-hävittäjiin integroituna ohjuksella on mahdollisuudet ulottua vielä kauemmas kuin Puolan F-16C/D Jastrząb -hävittäjistä. Viimeaikaisissa Puolan ja Yhdysvaltain yhteisharjoituksissa on testattu JASSM-ohjusten laukaisua myös C-130 Hercules -kuljetuskoneen kuormalavajärjestelmän avulla.