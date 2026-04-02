Puola alkaa valmistaa ilmatorjunnan CAMM-ER-ohjuksia

Puola on saavuttanut merkittävän rajapyykin ohjustorjuntakykynsä vahvistamisessa: se on juuri julkistetun sopimuksen mukaan organisoimassa brittiläisen MBDA:n CAMM-ER-ohjusten lisenssivalmistusta kotimaassa. Ohjukset sopivat käytettäviksi kotimaisessa Mala Narew -ilmatorjuntajärjestelmässä.

Järjestelyn myötä Puola on rakentamassa Euroopan uudenaikaisinta ohjustorjuntajärjestelmää. Syyskuussa 2023 allekirjoitetun sopimuksen mukaan puolalainen PGZ valmistaa 138 CAMM-ER:n laukaisualustaa ja yli 1000 ohjusta niihin. Projektin kustannusarvio oli yli 11,6 miljardia euroa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Järjestelmien toimitusten oletetaan jatkuvan vuoteen 2039 saakka. Sen toteuttamiseksi on allekirjoitettu sopimukset kuorma-autojen valmistaja Jelczin ja tutkia valmistavan PIT-RADWARin kanssa. Ohjuksia mitä ilmeisimmin tilataan lisää, mitä varten on jo rakennettu tuotantolinja. Kaikki avainkomponentit ilmatorjunnan järjestelmäkokonaisuuden rakentamista varten on hankittu kotimaahan.

Puola tarjoaa esimerkin ilmatorjunnan kehittämistavasta, jossa ei vain valita ulkomaista ratkaisua, vaan hyödynnetään kotimaista osaamista. Sillä varmistetaan toimitukset omille asevoimille, mutta annetaan myös mahdollisuuksia kehittää järjestelmää omilla resursseilla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tosin aikaa on kulunut merkittävästi. CAMM-ohjus valittiin silloiseen lähitorjuntajärjestelmä Narewiin jo vuonna 2021. Siihen aikaan 25 kilometriin ulottuva ohjus integroitiin järjestelmään nopeasti. Pian sama ohjus on tulossa myös Pilica+ -järjestelmään.

Modernimpi CAMM-ER pystyy torjumaan ilma-aluksia, ohjuksia ja drooneja aina 45 kilometrin etäisyydelle ja 10 kilometrin korkeudelle saakka. Puolalaisversio on yhteensopiva paikallisen ilmatorjunnan johtamisjärjestelmän kanssa ja samaa ohjusta voidaan käyttää myös merivoimien alusten ilmatorjuntajärjestelmässä.