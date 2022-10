Puna-armeijan muistomerkkiin maalattiin pesukone

Tšekissä puna-armeijan muistomerkkiin maalattiin varastettu pesukone. Asian nostaa esille Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin entinen lehdistösihteeri Iuliia Mendel Twitterissä.

Hän on julkaissut Puna-armeijan sotilasta esittävästä patsaasta. Kuvasta on nähtävissä, kuinka patsaan jalusta on maalattu valkoiseksi ja sen etuosaan on piirretty pesukoneen avausluukku.

Pesukoneen maalaaminen muistomerkkiin juontaa juurensa siitä, että venäläiset sotilaat ovat varastaneet useita pesukoneita Ukrainasta helmikuussa aloittamansa hyökkäyksen jälkeen. Varastettujen pesukoneiden osia on hyödynnetty esimerkiksi sotilaskalustossa.

Pesukoneen maalaaminen on kerännyt Mendelin päivityksen alle lähinnä huvittuneita reaktioita.