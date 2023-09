Puhkeaako Tshetsheniassa verinen valtakamppailu?

Tshetshenian aluetta itsevaltaisesti johtavan Ramzan Kadyrovin kerrotaan kärsivän vakavista terveysongelmista ja olevan mahdollisesti kriittisessä tilassa. Hänen on väitetty vaipuneen koomaan muutamia päiviä sitten.

Chicagon yliopiston professori ja Venäjä-asiantuntija Konstantin Sonin huomauttaa monien ehtineen jo ennustaa rajun valtataistelun puhkeamista, jos presidentti Vladimir Putinin läheisimpiin liittolaisiin kuulunut Kadyrov menehtyy.

Professorin mukaan Tshetshenia on pidemmällä aikavälillä suoranainen aikapommi.

– Kadyrovin johtamistyyli ja Putinin ratkaisu alueen itsenäisyyshaaveisiin toimivat niin pitkään kuin Moskovalla on varaa maksaa. Tilanne muuttuu, kun Kremliltä loppuvat rahat tai halukkuus jatkaa nykyisellä linjalla, esimerkiksi Putinin kuoleman jälkeen, Konstantin Sonin kirjoittaa X:ssä.

Tshetseniaan on ohjattu massiivisia rahasummia Venäjän liittovaltion budjetista. Konstantin Soninin mukaan alue sai joinakin vuosina enemmän kuin kaikki muut alueet yhteensä. Rahankäyttö on riistäytynyt viime vuosina kaikkien valtiollisten toimijoiden hallinnasta ja ollut kiinni vain Vladimir Putinista.

Ramzan Kadyrovin läheiset kumppanit hallitsevat rahavirtoja, komentavat Ukrainassakin taistelevia Ahmat-joukkoja ja ratkaisevat paikallisia riitoja ja konflikteja. Kumppaneilla on omat yksityisarmeijat, jotka suojelevat reviiriään ja omia liiketoimiaan. Professorin mukaan toiminta on kuitenkin vähäistä verrattuna 1990-luvun tilanteeseen.

Kadyrovin mahdollinen kuolema voi näin ollen johtaa vain hänen perheensä sisäiseen vallansiirtoon. Suurin osa aiemmista kumppaneista pysyisi entisillä paikoillaan. Tshetshenian tilanne ei kuitenkaan pysyisi vakaana kovin pitkään.

– Venäjän asevoimissa on aina ollut paljon ihmisiä, jotka taistelisivat mieluummin Tshetsheniassa kuin Ukrainassa. Mutta raha ei ole tällä hetkellä loppumassa. Joten en usko, että Kadyrovin mahdollinen kuolema synnyttäisi välittömiä levottomuuksia, professori pohtii.

There is a rush of forecasts of impending explosion of power fight in Chechnya if Ramzan Kadyrov, the Putin's hand there, dies. (He is reported to have very serious health issues.) I am not that sure.

The reason is that the Kadyrov's power in Chechnya hails from two things, in… pic.twitter.com/9WSgEKVTmE

— Konstantin Sonin (@k_sonin) September 16, 2023