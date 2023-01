Puhemiesehdokas kongressin pattitilanteesta: Edistystä luvassa

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemieheksi pyrkivä Kevin McCarthy vakuutti perjantaina, että edistystä kongressin vaikeaan pattitilanteeseen on luvassa.

– Tulemme tekemään edistystä, tulemme yllättämään teidät, McCarthy sanoo toimittajille NBC:n Kate Santalizin Twitterissä jakamalla videolla.

McCarthyn republikaaneilla on edustajainhuoneessa niukka neljän paikan enemmistö. Tästä huolimatta puhemiesehdokas McCarthy ei ole saanut kymmenessä äänestyksessä enemmistöä taakseen, sillä noin 20 McCarthyn puoluetoveria vastustaa tämän valintaa. Useimmat McCarthyn vastustajista lukeutuvat republikaanien oikeistosiiven House Freedom Caucus-ryhmään, joka on myös aikaisemmin ollut sukset ristissä republikaanien johdon kanssa.

Neuvotteluja McCarthyn liittolaisten ja tämän vastustajien välillä on käyty tiheästi viime päivinä. Mediatietojen mukaan neuvotteluissa on nyt tapahtunut edistystä, ja republikaanien johdon on tarkoitus esitellä osapuolien välisen sovun ”viitekehys” puolueen kongressiedustajille iltapäivänä perjantaina Suomen aikaa.

CBS Newsin Robert Costan mukaan McCarthy on antanut useissa kohdissa periksi vastustajiensa vaatimuksille. Viitekehys sisältää muun muassa säännönmuutoksen, jossa esitys puhemiehen syrjäyttämisestä vaatisi taakseen vain yhden edustajan tuen asian saattamiseksi äänestykseen. Fox Newsin haastattelemien republikaanien mukaan McCarthyn vastustajat saivat sopimuksessä läpi ”kaiken tahtomansa”.

Aivan kaikkia vastustajia edes myönnytysten uskota saavan McCarthyn taakse, kertoo Punchbowl News-uutissivuston Jake Sherman. Nyt McCarthy liittolaisineen haluaa jatkaa äänestämistä puhemiehen paikasta perjantaina ja lähipäivinä saadakseen kuvan siitä, onko sopimuksella vaikutusta ehdokkaan suosioon.

– Joka tapauksessa, jos tämä ei ratkaise asiaa McCarthyn hyväksi, niin tuskin mikään, Sherman analysoi Twitterissä.

“We’re going to make progress, we’re going to shock you,” McCarthy says walking into the Capitol pic.twitter.com/fJn4P322tz

INSIDE THE FRAMEWORK per several Rs briefed on talks… rules changes, budget promises, and committee guarantees… talks are fluid but the framework to win over some of the McCarthy critics coming together as people review top lines… big pic? It makes the HFC central in House.

those last lingering lawmakers are going to want stuff to get on board — no doubt.

anyway, if this doesn't get KM there, who knows what will. probably nothing.

buckle up. should be an interesting day

chamber in at noon

— Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2023