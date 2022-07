Harhaanjohtavan puhelinmyynnin rajoituksia kiitellään

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) iloitsee, että puhelinmyyntiin saadaan vihdoin vaatimus kirjallisesta vahvistamisesta.

Kansanedustajan mukaan puhelinmyynti on usein ongelmallista erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville, kuten muistisairaille, vammaisille ja ikäihmisille.

– Sen lisäksi, että puhelinmyynti voi olla harhaanjohtavaa myyntiä, saattaa ihminen tietämättään tehdä kestotilauksen asiaan, jota ei edes tarvitse.

– Puhelinmyynnin toinen riski piilee siinä, että myös myyjän on hankala arvioida ostajan ymmärrystä myyntitilanteessa, Mia Laiho kirjoittaa Uuden Suomen blogissa.

Laihon mukaan näitä haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä on suojeltava turhilta ostopäätöksiltä, jotka voivat johtaa taloudellisiin vaikeuksiin.

– Myös nuoremmissa ikäryhmissä on haavoittuvassa asemassa olevia, esim. mielenterveys- ja päihdeongelmista tai velkaongelmista kärsiviä ihmisiä. On oikeus ja kohtuus, että ihmisillä on oikeus harkita ostopäätöstään rauhassa.