Psykologi IL:lle: Nuoret miettivät liikaa identiteettiään

Nykyajan nuoret miettivät liikaa omaa identiteettiään, psykologi Sini-Sofia Savola sanoo Iltalehdelle.

Hänen mukaansa ihmisen kuuluukin miettiä eri elämänvaiheissa sitä, kuka hän on. Jatkuva identiteetin pohtiminen menee ongelmalliseksi ja elämää vaikeuttavaksi siinä vaiheessa, kun se alkaa hallita jo arkista elämää. Savola on tehnyt havainnon, että nykyään monet nuoret mieltävät esimerkiksi kuluttamiseen liittyvät asiat omaksi identiteetikseen. Samalla he ikään kuin pyrkivät kulutusvalintojen kautta määrittelemään sen, millaisia ihmisiä he ovat identiteetiltään.

– Identiteettiä määritellään vaikka tiettyjen kulutusvalintojen kautta. Esimerkiksi, että olen ihminen, joka ei pidä homejuustosta, tai ihminen, joka käyttää ekologisia tiskiainetabletteja. Metsäkävelyistä tai espresso martineista tulee ikään kuin persoonan jatkeita, Savola kertoo esimerkkinä IL:lle.

Sosiaalisen median aikakaudella ihmisten minäkeskeisyys tai suoranainen itsekeskeisyys on lisääntynyt. Samalla ihmiset miettivät identiteettiään aivan eri tavalla kuin aiemmat sukupolvet.

– Me elämme identiteettityöskentelyn osalta hyvin erilaisessa maailmassa kuin 60-vuotiaiden ikäluokka. Ei aiemmin mietitty näin paljon, että kuka minä olen ja mitä minun arkiset valintani kertovat juuri minusta, Savola sanoo.

Toiseksi haitalliseksi ilmiöksi Savola nimeää liiallisen horoskooppeihin ja persoonallisuustyyppeihin identifioitumisen. Hänen mukaansa asia tulee ongelmaksi, jos nekin alkavat rajoittaa elämää. Esimerkiksi pelkkien persoonallisuuskuvausten pohjalta ei kannata tehdä tulevaisuuteen suuntautuvia johtopäätöksiä siitä, miten oma elämä tulee menemään.

Psykologi suosittelee suhtautumaan varauksella myös muiden ihmisten persoonallisuuksien analysointiin.