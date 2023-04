PS:n varapuheenohtaja väläyttää kampanjakattoa

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri olisi toivonut, että hänen puolueensa olisi ollut ykkönen tai kakkonen? Haastatteluvaiheessa PS oli yhä kolmantena.

– Nyt on kyllä kaikki vielä aika kesken, että odotetaan nyt nämä vaalipäivän äänet. Olemme yleensä nousseet vaalipäivänä. Kyllä minä vielä odotan, että päästäisiin ykköseksi tai kakkoseksi. Kaikki on vielä mahdollista, hän sanoo Verkkouutisille.

Meri harmittelee kampanjoinnin kalleutta ja väläyttää kampanjakattoa.

– Tietysti mikä minun mielestäni on sääli, jos suoraan sanon, on se että nykyään pitää olla älyttömästi rahaa. Kaikki on noussut: mainokset ja kaikki, että mielestäni varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen on ottanut esille sen, että pitäisikö tässä oikeasti säätää jotain kampanjakattoa.

– Ei voi olla niin, ettei sinulla ole mitään mahiksia, jos ei ole paljon rahaa. Toki sosiaalinen media on sellainen, mikä auttaa paljon. Mutta kuitenkin onhan se silleenkin, että kaikkien pitäisi voida päästä eikä niin, että kenellä on rahaa vuorata koko kaupunki.

Meren mielestä tämä on sellainen kysymys, että sitä pitäisi alkaa pohtimaan.

– Se vääristää tätä demokratiaa. Se on semmoinen, mitä olen huomannut tässä. Kaikki on ihan jäätävän kallista.