PS:n kansanedustaja suuttui: Turvaako NHL-tähti muka Suomen huoltovarmuutta?

Kansanedustaja Antti Kangas (ps.) ihmettelee, miksi ammattimaisen jääkiekon pelaaminen on peruste saada vapautus varusmiespalveluksesta. Kangasta asia hämmentää etenkin siksi, että samaan aikaan armeijasta ei välttämättä myönnetä lyhyttäkään lomaa esimerkiksi työelämän tarpeita varten. Hän kirjoittaa aiheesta julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Jääkiekkoilijoiden ja muiden huippu-urheilijoiden saamat vapautukset ovat herättäneet keskustelua viime aikoina. Hämmennystä on herättänyt se, miten jääkiekkoilija kykenee pelaamaan jääkiekkoa NHL-tason liigassa, mutta ei samalla kykenisi suoriutumaan varusmiespalveluksesta.

– Toki jos päätös on se, että huippu-urheilija halutaan vapauttaa palveluksesta, on se tietyllä tapaa ymmärrettävää mutta sitten ei enää voida puhua yleisestä asevelvollisuudesta, Kangas toteaa.

Hän nostaa esiin toisen mielenkiintoisen asian saman teeman ympärillä. Se liittyy juuri siihen, miten huippu-urheilijat asetetaan eriarvoiseen asemaan muihin asevelvollisiin nähden. Esimerkkinä Kangas mainitsee maataloustyöntekijät.

– Jokainen tietää, että maatalouteen on lähes mahdotonta löytää aidosti osaavaa työvoimaa, ja nyt meidänkin tilalla tilanne on se että kaksi oikeaa ammattilaista on armeijan palveluksessa. Ja yksi joutui pois toistaiseksi läheisen vakavan sairastumisen vuoksi.

Lähiviikkojen erittäin hankalan työvoimatilanteen vuoksi maatalousyrittäjänä toimiva Kangas ajatteli pyytää kahdelle sotilasvalansa vannoneelle jääkärille vapaata viikoksi tai kahdeksi, jotta sato saataisiin korjattua talteen.

– Osoittautui kuitenkin, että maataloustyöhön vapaan saaminen armeijasta on sula mahdottomuus, lomaa ei myönnetä ja se siitä, Kangas toteaa.

– Ehkä hyvällä tuurilla saadaan sato talteen, tai sitten ei, kun työvoimaa vain ei ole, hän jatkaa.

Kansanedustaja ihmettelee Suomen puolustusvoimien mielivaltaista asennetta lomien ja vapautusten myöntämisessä.

– Suomen armeija siis priorisoi jääkiekon niin korkealle Suomen huoltovarmuuden turvaamisessa, että pelaajille annetaan kokonaan vapautus palveluksesta rauhan aikana. Mutta sen sijaan useamman ison valtavan määrän elintarvikkeita tuottavan tilan sadonkorjuu ei ole minkäänlainen prioriteetti, sillä siihen ei ole myönnettävissä edes korvattavaa lomaa, Kangas hämmästelee.

Puolustusvoimien antamien päätösten myötä Kangas onkin tullut siihen johtopäätökseen, että jääkiekko turvaa Suomen huoltovarmuutta paremmin kuin ruoantuotanto.

– Tai ainakin näin Suomen armeijassa asia priorisoidaan, Kangas toteaa.

Lopuksi kansanedustaja kysyykin, onko Puolustusvoimien priorisointi kunnossa.

– Siitä lienee olisi hyvä käydä jonkinlaista keskustelua. Mieluiten ennen kuin ollaan ulkomaisen ruoan varassa, ja kriisin puskiessa päälle.

