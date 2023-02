Propagandisti vaatii kaikkien tuhoamista – ”Tästä jotkut haluavat neuvotella”

Venäläisen propagandistin Anna Dolgarevan mukaan natsismin kitkeminen (denatsifikaatio) ukrainalaisesta yhteiskunnasta vaatii kaikkien Venäjän vastustajien tuhoamista.

– Meidän on vain tuhottava ne, jotka ovat sodassa kanssamme, ja koulutettava heidän lapsensa venäläisessä hengessä, hän sanoi haastattelussa.

Ohjelman juontajan mukaan saksalaiset epäonnistuivat aikoinaan natsismin poistamisessa ja samat uskomukset ovat edelleen voimassa. Venäjä perustelee hyökkäyssotaansa Ukrainassa sillä, että se yrittää ”vapauttaa maan natsijohtajien käsistä”.

Anna Dolgarevan mukaan ukrainalaiset lapset täytyy kouluttaa uudelleen syrjäisellä alueella Venäjällä. Hänen mielestään venäläinen propaganda toimii nyt paremmin kuin vuosi sitten ja se toimii hyvin “vapautetuilla alueilla”.

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herashchenko jakoi Twitterissä videon Dolgarevan haastattelusta. Sitä kommentoi myös venäläinen shakkimestari ja toisinajattelija Garri Kasparov.

– Tästä jotkut haluavat neuvotella ja tehdä kompromisseja, Kasparov kommentoi.

— Garry Kasparov (@Kasparov63) February 16, 2023