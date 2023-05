Professorit tyrmäävät THL-päätöksen: Eettinen ongelma, ehkä juridinenkin

Toimitusministeristö päätti aiemmin toukokuussa laskea terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan pätevyysvaatimuksia siten, ettei tohtorin tutkinto ole enää vaatimus pääjohtajan virkaan. Päätöstä on arvosteltu kovin sanoin. Esimerkiksi THL:n ohjelmajohtaja Tuukka Tammi kutsui sitä tuoreeltaan käsittämättömäksi ja asiattomaksi päätökseksi.

Nyt THL:n tutkimusprofessorit Sakari Karvonen ja Markus Perola kirjoittavat Helsingin Sanomissa laitoksen 31-henkisen professorikunnan puolesta, ettei THL:n pääjohtaja ole pätevä tehtäväänsä ilman tohtorin tutkintoa.

– Pääjohtaja myös vastaa hallinnollisesti kaikista laitoksen suuremmista tutkimusrahoituksista. On vähintään eettinen – ellei juridinenkin – ongelma, jollei johtajalla ole käsitystä johtamistaan kokonaisuuksista, he kirjoittavat.

Professorit kertovat laitoksen tutkijakunnan suhtautuneen päätökseen ärtymyksensekaisella hämmennyksellä. He kokevat THL:n luonteen asiantuntija- ja tutkimuslaitoksena unohtuneen asetusvalmistelun yhteydessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vertautuu paremmin kohtuullisen kokoiseen yliopistoon kuin valtion virastoon, professorit huomauttavat. He korostavat THL:n kansainvälisestikin tunnustettua merkitystä tutkimuslaitoksena.

– Tällaisen kokonaisuuden johtaminen edellyttää näytöin osoitettua osaamista myös pääjohtajalta ja niiltä hänen suorilta alaisiltaan, joiden tehtävät liittyvät tutkimuksen johtamiseen. Asiantuntijalaitoksessa asiantuntemus perustuu tutkittuun tietoon, kirjoittajat toteavat.

– Asiantuntijalaitoksen johtaminen on mahdotonta ilman tietoa ja kokemusta siitä, miten tutkittu tieto päätöksenteon tueksi syntyy.

Pääjohtajan tehtäviin lukeutuu THL:n edustaminen useissa toimielimissä, joissa hänen kollegansa ovat poikkeuksetta saaneet tutkijakoulutuksen.

– Uskottava esiintyminen edellyttää sisäistynyttä ymmärrystä tutkimuksen toimintaedellytyksistä. Tutkimus on monin tavoin erityinen inhimillisen toiminnan laji, jonka perustaitojen oppimiseksi on opiskeltava pitkään, he toteavat.

– Tohtorin tutkinto on ammattitutkinto, jonka suorittaminen on osoitus siitä, että nämä taidot ovat hallussa. Samalla väittely merkitsee hyväksymistä osaksi tutkijayhteisöä. Ilman tätä ”ajokorttia” ei ole uskottavuutta.

Sosiologian ja kriminologian professori eri mieltä

Wayne State-yliopiston sosiologian ja kriminologian professori Jukka Savolainen sanoo Twitterissä olevansa professorien kirjoituksen kanssa eri mieltä. Hän kirjoitti viime viikolla Verkkouutisissa, ettei tohtorinkoulutus itsessään takaa tieteellistä pätevyyttä tai poista huolta viran poliittisuudesta.

Hän huomautti kirjoituksessaan monen akateemisen oppiaineen kärsivän ideologisesta yhdenmukaisuudesta. Pääjohtajan tehtävä ei myöskään ole tohtorin koulutuksen tukema itsenäisen tutkimuksen tekeminen.

– Tämän viran haltijan tulee ymmärtää tutkimusta monipuolisesti, yli tieteenrajojen. Keskeinen vaatimus on tunnistaa henkilöt, jotka ovat eri alojen parhaita asiantuntijoita ja tukea heidän työpanoksia. Ei ole lainkaan selvää, että monivuotinen ura tutkijakammiossa antaa tälle tehtävälle parhaat edellytykset, Savolainen kirjoitti Verkkouutisissa

– Siis vaikka olen itse sosiologian tohtori ja tutkija, en pidä hyvänä, mikäli THL:n pääjohtajan virka rajataan tohtorinkoulutuksen suorittaneisiin. Ymmärrän, että monet tutkijat ovat asiasta eri mieltä. Heille lienee tärkeää, että laitoksen johtaja edustaa oman eturyhmän intressejä ja ymmärtää akateemista maailmankuvaa.

@hsfi julkaisi kirjoituksen, jossa @THLorg sisäpiiriläiset paheksuivat tohtorin tutkinnon pudottamista pääjohtajan viran vaatimuksista. Heillä on oma lehmä ojassa. Tässä riippumaton näkemys samasta aiheesta:https://t.co/PvbF70ovKn — Jukka Savolainen (@JukkaSavo) May 29, 2023

LUE MYÖS: Tarina tohtorin tutkinnon turhuudesta (Verkkouutiset 25.5.2023)