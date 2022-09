Professorin varoitus: Monen koronasuoja on lähes kadonnut

Imperial College London -yliopiston immunologian professori Danny Altmann muistuttaa, että paras tapa välttää mahdollisesti kuukausia kestävät koronan jälkioireet on ehkäistä omaa infektioriskiään.

Haasteena on, että kesällä yleistynyt omikronmuunnoksen BA.5-alavariantti pystyy väistämään aiemmin kehittynyttä suojaa. Siihen sisältyy niin monia mutaatioita, että sitä voi kutsua alkuperäisen Wuhan-viruskannan kaukaiseksi sukulaiseksi.

Danny Altmannin mukaan päivitetyillä rokotteilla tehdylle uudelle rokotuskierrokselle on näin ollen vahvat perusteet.

– Joka tapauksessa suurimmalla osalla neutraloivien vasta-aineiden tasot ovat heikentyneet ajan myötä yhtä olemattomalle tasolle kuin rokottamattomilla, vaikka he olisivat saaneet kolme rokoteannosta, professori kirjoittaa Guardian-lehdessä.

Britannia on hankkinut rokotteita, jotka suojaavat alkuperäisen viruskannan lisäksi BA.1-kannalta. Yhdysvallat on puolestaan tilannut 170 miljoonaa annosta bivalenttia rokotetta, joka suojaa alkuperäisen lisäksi BA.5-alamuunnokselta. Tutkimustietoa näiden erosta on vielä vähän, mutta Altmann arvioi minkä tahansa tehosteannoksen luovan merkittävästi lisäsuojaa.

Hän viittaa tuoreeseen tutkimusanalyysiin, jonka perusteella suojavaikutus oireelliselta infektiolta nousi alkuperäisellä rokotteella 85,6 prosenttiin ja päivitetyllä yli 90 prosenttiin.

– Eri tehosteiden välillä havaitaan luultavasti tiettyjä eroja, kun uusia tutkimuksia saadaan valmiiksi. Mutta asian monimutkaisuuden ei pitäisi koskaan heikentää julkista luottamusta siihen, että sinä ja riskiryhmiin kuuluvat läheisesi olette turvallisemmassa tilanteessa minkä tahansa tehosterokotuksen jälkeen, professori sanoo.

Lupaavia tietoja pitkästä koronasta

Tutkijat ovat kertoneet viime aikoina edistyneensä koronaviruksen pitkäaikaisten oireiden tunnistamisessa ja uusien hoitokeinojen kehittämisessä.

Britannian tilastokeskuksen mukaan pitkästä koronasta kärsivien määrä olisi kääntynyt maassa laskuun toukokuun huipputasosta, jolloin oireista kärsi noin kaksi miljoonaa ihmistä. Noin 200 000 henkilön arvioidaan toipuneen väsymyksen ja rintakipujen kaltaisista pitkäaikaisista vaivoista.

Danny Altmann sanoo, että uusien long covid -tapausten määrä vaikuttaa myös olevan laskussa. Singaporessa monet pitkäaikaisoireiden hoitoon perustetuista klinikoista ovat lähes tyhjillään, vaikka omikronaalto iski voimalla maahan kuluvan vuoden aikana.

Tutkijat ovat etsineet tiettyjä biomarkkereita, joiden avulla pitkästä koronasta kärsivät voisivat saada oikean diagnoosin. Taudista nopeasti palautuneita on verrattu jälkioireista kärsiviin, sillä ryhmien väliltä voi löytyä eroja vasta-aineiden, immuunisolujen, hormonien tai muiden tekijöiden suhteen.

Yalen yliopiston tutkijoiden mukaan pitkästä koronasta kärsiviltä on löydetty merkkejä stressihormonin matalasta tasosta ja piilevän Epstein–Barrin viruksen uudelleenaktivoitumisesta.

– Joistakin hyvistä uutisista huolimatta on muistettava, että pitkästä koronasta kärsivistä suurin osa ei ole saanut tarvitsemaansa hoitoa. Tilanne on huolestuttava erityisesti ensimmäisen aallon sairastuneille, jotka ovat kärsineet tilasta jo yli kaksi vuotta, ja joista monet eivät ole vieläkään pystyneet palaamaan töihin, Danny Altmann toteaa.