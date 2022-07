Professorin mukaan Venäjän eliitti tietää maan häviävän sodan

Asiantuntijoiden mukaan presidentti Vladimir Putinin valta-asema on heikentynyt merkittävästi maan heikon sotamenestyksen vuoksi Ukrainassa.

Yalen yliopiston professori Timothy Snyder nostaa esiin presidentin sisäpiiristä viime aikoina kuultuja lausuntoja, joissa länsimaita on uhkailtu mahtipontisin sanakääntein erinäisillä seurauksilla.

– Tämä on merkki siitä, että Putin on menettämässä otettaan, Snyder tviittaa.

Hänen mukaansa ”tuomiopäivän propagandalla” on useita käyttötarkoituksia. Sen avulla esimerkiksi ex-presidentti Dmitri Medvedev voi osoittaa uskollisuuttaan Vladimir Putinille. Professorin mukaan on selvää, että Venäjä on tällä hetkellä tappiolla, joten se yrittää epätoivoisesti viestiä omasta voimastaan.

Propaganda on samalla retorista varautumista Putinin jälkeiseen valtakamppailuun.

– Jos Venäjä häviää sodan, niin radikaaleja asioita sanoneet henkilöt ovat suojanneet itsensä. Itse näen rajut julistukset todisteena siitä, että eliitin keskeiset hahmot uskovat maan olevan tappiolla, Timothy Snyder toteaa.

Professori ei usko Dmitri Medvedevin oikeasti uskovan antisemiittiseen, puolalaisvastaiseen ja länsivastaiseen vihapuheeseensa Telegramissa. Aiemmin suhteellisen liberaalina tunnetun poliitikon tavoitteena on luoda itselleen julkinen profiili, josta voisi olla hyötyä myöhemmin.

Itsenäinen Tšetšenia?

Toinen mahdollinen voimatekijä voi olla Tšetšenian diktaattori Ramzan Kadyrov, jonka omat joukot ovat taistelleet ja kärsineet kovia tappioita Ukrainassa. Kadyrov on vaatinut viime aikoina uusien ilmatorjuntajärjestelmien siirtämistä Tšetšeniaan.

– Hän perustelee tätä sillä, että Ukraina voisi hyökätä Tšetšeniaan, mikä ei ole ollenkaan uskottavaa. Kuulostaa pikemminkin siltä, että hän valmistautuu Puninin jälkeiseen aikakauteen, jossa Tšetšenia julistautuisi itsenäiseksi, professori pohtii.

Venäjän asevoimien kärsimien mittavien sotatappioiden vuoksi koko instituution toimintakyky on muuttunut kyseenalaiseksi. Vladimir Putinin valta on perustunut pitkälti asevoimiin ja propagandaan sen voittamattomuudesta. Täydennysjoukkoja on etsitty epätoivoisesti eri puolilta maata suurten rekrytointibonusten avulla.

– Pakotteet kärjistävät tilannetta entisestään. Maailmanluokan armeijan ei pitäisi joutua etsimään Iranista lennokkeja, joiden teknologia on kopioitu länsimailta. Mutta tähän tilanteeseen Venäjä on joutunut, Snyder sanoo.

St. Andrew’n yliopiston strategian professori Phillips O’Brien kertoo olevansa samaa mieltä amerikkalaisprofessorin arvion kanssa.

– Putin on häviämässä sodan, ja maan eliitti tietää tämän, O’Brien toteaa.

Putin has seemed like a good gambler in the past. A good gambler, though, knows when to fold. 28/28 — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) July 23, 2022