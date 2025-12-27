Suomalaisia ei todellisuudessa leimattu Japanissa silmänvenytyskohun vuoksi, arvioi professori Karri Silventoinen Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Silventoinen huomauttaa, että Suomen mediassa kauhisteltiin päiväkausia siitä, minkälaisen vaikutuksen perussuomalaisten kansanedustajien somekuvista synnyttämä kohu aiheutti Japanissa. Tämä kuitenkin antaa Silventoisen mielestä suomalaisille stereotyyppisen ja kokonaisuudessaan väärän kuvan Japanin mediasta ja japanilaisista yleensä.

Nousevan auringon maassa tilanne onkin erilainen.

– Japanin mediassa tästä asiasta on uutisoitu hyvin maltillisesti ja neutraalisti, Silventoinen kertoo.

– Uutisoinnissa on korostunut tapahtuman aiheuttama kohu Suomessa, kun taas mitään viittauksia yleiseen rasismiin Suomessa ei esiinny.

Silventoinen kertoo oppineensa 20 vuoden aikana tuntemaan japanilaiset hyvin suvaitsevaisina, avarakatseisina ja rationaalisina ihmisinä, jotka muodostavat kantansa pikemmin tosiasioiden kuin tunteiden pohjalta. Professorista kuva japanilaisista ihmisinä, jotka leimaavat kokonaisen maan rasistiseksi muutaman somepostauksen perusteella, ei voisi olla kauempana totuudesta.

– Japanin media ei luo stereotyyppistä kuvaa suomalaisista vaan kuvaa maailman tapahtumia neutraalisti. Olisi hyvä, jos Suomen media ottaisi tästä oppia, Silventoinen päättää.

Aiemmin kohua on kritisoinut muun muassa pitkään Singaporessa asunut yritysjohtaja Thomas Zilliacus, jonka mukaan Suomen tapahtumat eivät ole olleet Aasiassa kärkiuutinen.