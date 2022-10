Professorin arvio: Vladimir Putinilla vaikeuksia ylläpitää Venäjän eliitin tukea

Venäjään erikoistunut professori Mark Galeotti arvioi Twitterissä, että Venäjän presidentti Vladimir Putinia uhkaa tällä hetkellä moni asia niin Venäjän sisäpolitiikassa kuin myös taistelukentällä.

Hänen mukaansa liikekannallepanosta huolimatta Venäjällä on vaikeuksia saada aloitetta takaisin sodassa.

– Ohjusiskut kaupunkeihin saattavat rauhoittaa haukkoja, mutta niillä ei ole mitään strategista arvoa, Galeotti kirjoittaa Twitterissä.

Galeottin mukaan Putinilla on vaikeuksia ylläpitää sotaa kannattavia haukkoja ja liike-elämän eliitin kannatusta. Hänen mukaansa Putin lupasi Venäjän kansalle ja eliitille, että sota ei vaikuttaisi suurimpaa osaa heistä millään tavoin. Putin on joutunut Galeottin mukaan rikkomaan lupauksensa molemmille tahoille.

– Eliitti näkee keskushallinnon yhä enemmän uhkana tai ongelmana, mikä saa eliitin keskittymään yhä enemmän omiin ongelmiinsa. Silmiinpistävän samansuuntaista verrattuna tapahtumiin Neuvostoliitossa Afganistanin sodan aikana, hän sanoo.

Galeottin mukaan Venäjän keskushallinto on riippuvainen Venäjän alueiden ja niiden itsevaltaisten johtajien tuesta sodassa. Hänen mukaansa se saa alueiden johtajat kilpailemaan keskenään siitä, kuka saa eniten huomiota Venäjän johdolta, mikä johtaa rikollisuuden kasvuun. Hänen mukaansa ongelmat ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa, mikä tekee niistä vaikeita korjata.

– Poliittinen järjestelmä on tarkoituksella epävakaa, mikä antoi Putinille mahdollisuuden pitää kontrolli hajottamisen ja hallitsemisen kautta. Se ei toimi hyvin kun pomon huomio on kiinnittynyt muualle tai hän on heikentynyt. Ja hän on molempia, Galeotti kirjoittaa.

'At home and on the battlefield, seven self-inflicted traps are snaring Putin'

My latest for @thetimes . As it's behind the paywall, a quick summary of the 'traps' 1/https://t.co/yQVPIZB4bP

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) October 16, 2022