Professorin arvio Ukrainan tulevaisuudesta: ”Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin Nato-jäsenyys”

Länsimaiden täytyy Warwickin yliopiston sotatieteiden professori Anthony Kingin mukaan rakentaa Ukrainan tukemiseksi strategia, jonka lopputuloksena on Ukrainan Nato-jäsenyys.

Riippumattomassa venäläisessä The Moscow Times -lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan King painottaa, että länsimaiden tuen Ukrainalle on jatkuttava vahvana. Muutoin hänen mukaansa on mahdollista, että Ukraina joutuu taipumaan Venäjän vaatimuksille.

Kingin mukaan Ukrainan puolustustahto ylitti kaikki odotukset Venäjän suurhyökkäyksen alussa. Moni länsimaa kuitenkin asetti hänen mukaansa liian suuret odotukset Ukrainan vastahyökkäykselle.

Hänen mukaansa Ukrainan puolustautumisen onnistuminen edellyttää ukrainalaisjoukkojen koulutusta. King kirjoittaa, että koulutuksen tulee ulottua taistelutaktiikasta aina operatiivisen tason osastoihin, prikaateihin, asti. Myös ammustuotannolla on hänen mukaansa suuri merkitys.

– Lännen on ehdottomasti lisättävä tykistökranaattien tuotantoa ja toimituksia. Kiovan liittolaisten on myös lisättävä kehittyneiden ohjusten, rakettien ja tykistön sekä hävittäjäkoneiden tarjontaa iskujen toteuttamiseksi Ukrainassa. Myös ilmapuolustusjärjestelmien toimittamista Ukrainan siviilien suojelemiseksi on lisättävä, King kirjoittaa.

King arvelee, että Ukrainan Nato-jäsenyyden noustessa ajankohtaiseksi keskustelu tulee olemaan vaikeaa. Hän ei kuitenkaan näe pitkällä aikavälillä muuta vaihtoehtoa Venäjän laajentumishalujen patoamiseksi kuin Ukrainan jäsenyyden Natossa.

– Ennen helmikuun 24. päivää Ukrainan Nato-jäsenyys vaikutti epäviisaalta, sillä se olisi voinut provosoida Venäjää uhkaamalla sen strategista pääsyä Mustallemerelle. Tilanne on nyt muuttunut täysin. Kysymys ei ole länsimaiden provokaatiosta vaan Venäjän aktiivisesta hillitsemisestä ja tulevien hyökkäysten estämisestä, King kirjoittaa.