Professorilta kolme skenaariota Ukrainan sodalle

Professori Sergey Radchenko pohtii mahdollisia skenaarioita Ukrainan sodan päättymiseksi. Kylmän sodan historiaan ja Venäjän turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut Radchenko toimii arvostetun Johns Hopkins-yliopiston professorina Yhdysvalloissa.

– Paras skenaario – eli Venäjän työntäminen pois Ukrainasta (mukaan lukien Krim) – ei välttämättä johda sodan päättymiseen. Niiden vasta-argumentti, jotka väittävät, että se voi, perustuu kahteen olettamukseen, joista toinen on vakuuttavampi kuin toinen, Radchenko kirjoittaa Twitterissä.

Ensimmäinen olettamus on, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ”kaatuu miekkaansa”, josta seuraisi Venäjällä yleinen kaaos ja mahdollinen sisällissota.

Radchenkon mukaan toinen, vakuuttavampi olettamus olisi tilanne, jossa Ukraina julistautuu sodan voittajaksi, jonka jälkeen se voisi estää Venäjän mahdolliset hyökkäykset. Ukrainan voisi myös liittyä Natoon.

Radchenko kuitenkin katsoo, että Ukrainan jälleenrakentaminen olisi kuitenkin mahdollista vasta, kun Venäjän kanssa on sovittu rauhasta. Paljon on kuitenkin kiinni Ukrainan menestyksestä vastahyökkäyksessä.

– Jos ukrainalaiset pystyvät saamaan aikaan merkittävää edistystä, neuvotteluratkaisun kannatus lakkaa varmasti, ei siksi, ettei neuvoteltua loppua olisi, vaan pikemminkin siksi, että neuvottelut, kun lopulta tulevat, voidaan käydä Ukrainan ehdoilla.

Mikäli Ukrainan vastahyökkäys ei tuota tulosta, olisi Radchenkon mukaan aseleponeuvottelut todennäköisemmät.

– Käsitykseni tässäkin on, että on vielä liian aikaista puhua tästä skenaariosta. Sodalla on suuri hinta, etenkin Ukrainalle. Mutta vaikutamme olevan konfliktivaiheessa, jossa taistelukentän tilanne sanelee lopputuloksen.

Radchenko katsoo siis, että sodassa voisi olla kolme mahdollista skenaariota, joiden toteutuminen riippuu Ukrainan onnistumisesta.

Merkittävä onnistuminen voisi johtaa Ukrainan voittoon ja kohtalainen voisi johtaa neuvotteluihin. Epäonnistuminen voitaisiin tulkita Venäjällä mahdollisuudeksi voittaa sota.

