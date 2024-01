Professori Ylelle terveydenhuollosta: Ylihoidamme terveitä ja alihoidamme sairaita

Helsingin yliopiston terveydenhuollon professori Kristiina Patjan mukaan sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän ehdotus sairaalaverkoston supistamisesta on tarpeellinen.

– Tällä hetkellä terveydenhuollon tilanne on epätasa-arvoinen. Karrikoiden voisi sanoa, että ylihoidamme terveitä ja alihoidamme sairaita. Siksi koko järjestelmä tarvitsee uudistamista ja priorisointia, Patja sanoo Ylelle.

Työryhmä ehdotuksen mukaan yliopistosairaalojen määrä pysyisi entisellään, mutta keskussairaalojen määrää supistettaisiin ja niiden tehtäviä muutettaisiin. Myös terveyskeskusten ympärivuorokautiseen päivystykseen ja synnytyssairaalojen määrään ehdotetaan karsintaa. Muutoksia perustellaan kulujen karsimisella ja työvoimapulalla.

Patja toivoo, että mahdolliset uudistukset tehdään hallitusti, suunnitellusti ja pitkäjänteisesti. Uudistus voitaisiin toteuttaa keskustelemalla ehdotuksen pohjalta, mikä on terveyshyödyn, lääketieteellisen hoidon, turvallisuuden, laadun ja vaikuttavuuden kannalta järkevintä. Samalla otettaisiin huomioon poliittiset realiteetit ja resurssit.

Hänen mukaansa on ymmärrettävää, että myös terveydenhuollosta leikataan, koska Suomen työikäinen väestö on supistumassa ja valtiontalouden ennuste on huono.

Patjan pitää työryhmän ehdotusta jakaa Suomen sairaalat yliopisto-, keskus- ja akuuttisairaaloihin hyvänä lähtökohtana, koska siinä huomioidaan se, miten alueellisia erityistarpeita voidaan paremmin sopeuttaa.