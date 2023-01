Professori Ylelle: Suomalaisten ruokaostosten muutos on huolestuttava

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntipäällikkö Katarina Vikman kertoo Ylelle, että inflaatio on vaikuttanut hedelmien ja vihannesten myyntiin viime vuoden lopulla.

– Kävimme numeroita läpi ja havaitsimme, että hedelmien, vihannesten, juuresten, marjojen ja sienten osuus ostoskorissa on vähentynyt, hän toteaa.

Elo-marraskuussa myytyjen hedelmien ja vihannesten osuus ostoskorista oli 15 prosenttia. Kolmena aiempana vuonna sekä vuoden 2022 tammi-huhtikuussa osuus oli 17 prosenttia.

Helsingin yliopiston ravitsemustieteiden professori Maijaliisa Erkkola pitää huolestuttavana, että inflaatio vaikuttaa kääntäneen hedelmien, vihannesten, juuresten ja marjojen ostamisen laskuun. Suunta oli pitkään hyvä, mutta ravitsemussuosituksia ei oltu vielä saavutettu.

– On ihan selvää, että terveyden ja ympäristövaikutusten kannalta kaikissa väestöryhmissä tulisi olla suunta kohti kasvikuntapainotteisempaa syömistä, Erkkola sanoo.

Professori toteaa, että hinta on ruoan ostomotiiveista tärkein. Hän kuitenkin arvioi, ettei hinnannousu itsessään muuta tuotevalintoja radikaalisti, vaan mahdollisesti vähentää tuttujen elintarvikkeiden myyntiä.

– Hinta-laatusuhde, se että saa hinnalle vastinetta, on ihan kaikissa tuloluokissa tärkeää. Pienempituloiset arvostavat sitä, että ruoka on edullista. He arvostavat myös sitä, että ruoka on tuttua, Erkkola kertoo.