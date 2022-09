Professori Ylelle: Lasku Uniperista veronmaksajille jopa yli 10 miljardia euroa

Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius pitää Ylen uutisten haastattelussa todennäköisenä, että Saksalle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin kansallistaa energiayhtiö Uniper, jonka pääomistaja on tällä hetkellä Fortum.

– Erittäin todennäköisesti Fortum ei ole enää halukas pääomittamaan Uniperia, eivätkä varmaan muutkaan omistajat Saksaa lukuun ottamatta. Se tarkoittaa, että se, joka siihen on valmis, saa yrityksen haltuunsa. Saksan valtio pääomittaa yhtiön ja sitä kautta saa enemmistöomistuksen yrityksestä.

Fortumille koituu hirmutappiot.

– Koska Uniper on käytännössä nyt jo täysin maksukyvytön eli lähes konkurssitilassa, niin sen osakkeiden arvo on tällä hetkellä hyvin alhainen. Jos niistä jotakin maksetaan, niin se on vain murto-osa siitä, mitä Fortum aikoinaan maksoi eli noin 6–7 miljardia euroa. On puhuttu siitä, että lunastushinta olisi noin puolitoista euroa, jolloin Fortumin osakkeiden arvo olisi noin puoli miljardia, Rothovius toteaa.

Ja suomalaisille veronmaksajille hirmulasku.

– Osakkeiden hinta reilu kuusi miljardia menetetään, sitä ei varmaankaan saada takaisin. Nyt sitten riippuu siitä, saadaanko takaisin Uniperiin luvattuja lainoja ja takauksia. Lopullinen tappio voi olla kuudesta miljardista eurosta pitkälti yli kymmeneen miljardiin euroon. Riippuu neuvottelujen lopputuloksesta, Rothovius sanoo.

Hän toteaa, että yrityksen johto on ensi sijassa vastuussa yrityksen tekemistä toimenpiteistä. Toki tällaisessa tilanteessa myös yrityksen omistaja eli valtio joutuu kantamaan oman vastuunsa. Fortumin tapauksessa on erikoista, että omistajaohjaus on kieltäytynyt pääomittamasta Fortumia, vaikka tiedetään, että myös Fortum itse tarvitsisi kipeästi uutta pääomaa.

– Jos meillä on nyt sama tilanne kuin Saksassa, että pääomistaja ei halua enää pääomittaa yritystä, niin silloin on ratkaisut aika vähissä. Jos valtion omistajaohjauksen kanta pitää jatkossakin, ettei Fortumia pääomiteta, niin se tarkoittaa, että tappiot, mitä Saksasta ja todennäköisesti Venäjältä tulevat, niin Fortum ei niistä yksin selviä, Rothovius arvioi.