Professori Ylelle eläkkeistä: Voisi löytyä leikattavaa

Makrotaloustieteen professori Niku Määttänen on valtiovarainministeriön kanssa yhtä mieltä siitä, että julkisen talouden menojen ja tulojen tasapainottamiseksi on löydettävä miljardikaupalla menojen karsintaa. Hän uskoo, että seuraavana vuorossa on esimerkiksi eläkkeet, kertoo Yle.

– Eläke-etuuksiin ei ole koskettu, ja sieltä voisi löytyä seuraavaksi leikattavaa, hän sanoo.

Pitkän tähtäimen menokarsinnat professori tekisi tulevista eläkkeistä, ei jo maksussa olevista.

– Eläkejärjestelmässä on rönsyjä eli meillä kertyy työeläkettä muustakin kuin työn tekemisestä, esimerkiksi tutkinnoista ja ansiosidonnaisista työttömyysjaksoista.

Eläkkeistä voitaisiin Määttäsen mukaan leikata ilman, että ne kohdistuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.