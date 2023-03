Professori: Wagner-johtaja taistelee elämästään

Samaan aikaan, kun Venäjän asevoimat kuluttaa tarkoituksella Wagner-palkkasotilasryhmän taistelijoita tykinruokana Itä-Ukrainan Bahmutin taistelussa, Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin saa kovan oppitunnin Kremlin politiikasta, toteaa Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti.

– Ei ole väliä, kuinka hyödyllinen olit eilen. Tärkeintä on, kuinka hyödyllinen saatat olla huomenna, hän kirjoittaa Spectator-lehden kolumnissa.

Viime vuonna venäläisillä oli paha pula sotilaista. Ukraina julisti täyden liikekannallepanon, mutta Venäjän presidentti Vladimir Putin ei poliittisista syistä toiminut samoin, vaan käynnisti osittaisen mobilisaation syyskuussa.

– Politiikassa, kuten taloustieteessä, kysynnän ja tarjonnan lait tarkoittavat sitä, että kuka tahansa, joka voi tarjota sotilaita – kuten Prigozhin – voi pyytää siitä korkean hinnan, Galeotti kirjoittaa.

– Todellinen valuutta Venäjällä ei tietenkään ole rupla, vaan vaikutusvalta ja koskemattomuus. Prigozhin käytti tätä täysimääräisesti hyväkseen yrittäessään laajentaa valtakuntaansa ja tyydyttää kostonhalunsa.

Prigozhin alkoi arvostella puolustusministeri Sergei Shoigua ja yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovia.

– Tämä muuttui pian suoriksi hyökkäyksiksi: Shoigua ja Gerasimovia syytettiin epäpätevyydestä, operaatioiden estämisestä, jopa maanpetoksesta, Galeotti kertoo.

Wagner katsoo, että se ei kuulu taistelukentällä asevoimien vakinaisten joukkojen komentajien alaisuuteen, mikä on heikentänyt sotaponnisteluja.

– Kun osittainen mobilisaatio tuotti 300 000 sotilasta lisää asevoimien vakinaisille joukoille, Wagnerin ”markkina-arvo” alkoi laskea. Prigozhin vastasi tähän rekrytoimalla noin 40 000 vankia Venäjän vankilajärjestelmästä lupaamalla armahduksia, mutta käyttämällä heitä käytännössä ihmisaaltoina Ukrainan linnoitettuja asemia vastaan, Galeotti toteaa

– Näin Prigozhin pysyi mukana pelissä, jotta hän voisi yrittää toimittaa presidentti Putinille kipeästi kaivatun voiton Bahmutissa ja suojella Wagnerin aidosti tehokkaita ja ammattimaisia veteraanijoukkoja.

Galeottin mukaan hän kuitenkin aliarvioi sekä Kiovan että Shoigun. Prigozhin oletti, että Bahmut kaatuisi nopeammin ja hän voisi ottaa kunnian itselleen, mutta ukrainalaiset pitivät pintansa.

– Hän ei myöskään ymmärtänyt, että Putinia pidempään politiikassa vaikuttanut Shoigu on hienovarainen, mutta häikäilemätön poliittinen peluri, joka toimii parhaiten kulissien takana.

– Syyskuussa 2022 Shoigu erotti logistiikasta vastaavan apulaisministerin kenraali Dmitri Bulgakovin, jota pidetään laajalti Prigozhinin miehenä ministeriössä. Tämän seurauksena Wagnerilla ei ollut enää suoraa pääsyä ammuksiin ja aseisiin, mikä teki organisaatiosta riippuvaisemman Shoigusta. Sitten hän suostutteli Kremlin estämään Prigozhinin vankivärväykset. Tammikuussa kenraali Sergei Surovikin – jolla oli hyvä työsuhde Prigozhinin kanssa – alennettiin Ukraina-joukkojen komentajan tehtävästä ja hänet korvattiin Gerasimovilla, Galeotti sanoo.

Hän muistuttaa, että Putin antaa mielellään lähipiirinsä ympärillä pyöriville poliittisille yrittäjille jonkin verran autonomiaa, jos he lupaavat tuloksia.

– Mutta hän hylkää heidät aivan yhtä helposti, jos he epäonnistuvat. Vaikka Prigozhin on tuntenut Putinin pitkään, hän ei ole presidentin henkilökohtainen ystävä tai läheinen liittolainen ja on siten kertakäyttöinen.

– Prigozhin taistelee siis poliittisesta (ja ehkä jopa kirjaimellisesti) elämästään, mutta huomaa yhtäkkiä olevansa päihitetty.

Galeottin mukaan ehkä noin puolet Wagnerin rekrytoimista vangeista on pois pelistä, mikä pakottaa hänet käyttämään parempia joukkojaan.

– Ja hän tarvitsee lisää sotilaita. Ilman joukkoja hänellä ei ole mitään tarjottavaa.

Wagner on avannut rekrytointikeskuksia 42 kaupungissa eri puolilla Venäjää.

– Prigozhinin on ehkä löydettävä uusia keinoja tuottaakseen hyötyä Kremlille – ja nopeasti, Galeotti toteaa.

Wagner’s founder Prigozhin is in a fight for his life

He's "learning a hard lesson in Kremlin politics: it doesn’t matter how useful you were yesterday, what matters is how useful you may be tomorrow." Never mind.

My take for @SpecCoffeeHouse https://t.co/Xj77lV5vDX

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) March 13, 2023