Professori: Vladimir Putin on pakkoraossa – ”Ei voi perääntyä vaaleista”

Venäjän presidentti Vladimir Putinin on pakko asettua ehdolle uudelle presidenttikaudelle tässä tilanteessa, toteaa Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti.

– Ennen helmikuuta 2022 (Venäjä aloitti laaja-alaisen hyökkäyksen Ukrainassa) hän saattoi haaveilla perääntymisestä, mutta nyt hän ei voi ottaa sitä riskiä, Galeotti sanoo viestipalvelu X:ssä.

Venäläisten uutistoimistojen mukaan Putin asettuu ehdolle uudelle presidenttikaudelle. Putin kertoi päätöksestään armeijan kunniamerkkien jakotilaisuudessa Kremlissä perjantaina. Putin ei ole vielä virallisesti ilmoittanut ehdokkuudestaan. Hänen odotetaan voittavan varmasti vastaehdokkaansa, koska Venäjän vaalit eivät ole demokraattiset.

Presidentinvaalit järjestetään Venäjällä ensi vuonna maaliskuun 17. päivä.

Professori toteaa, että Putinin voitto on itsestäänselvyys.

– Vaikka päätös asettua ehdolle ja hänen voittonsa väistämättömyys eivät ole yllätyksiä, tiettyjä asioita kannattaa seurata.

Hänen mukaansa Venäjän vaalien lopputuloksilla ei ole väliä. Sen sijaan sillä on merkitystä, kuinka paljon poliittisen koneiston on ponnisteltava suunnitellun tuloksen aikaansaamiseksi.

– Jos hänen poliittiset insinöörinsä todella haluavat ilmoitetun ylivoimaisen voiton (75–80 prosenttia äänistä 70 prosentin äänestysprosentilla), niin tähän liittyy riskejä. Liian ilmeinen äänestyksen väärentäminen heikentää järjestelmän legitimiteettiä, jonka tapahtuman on tarkoitus synnyttää, ja uhkaa nostattaa mielenosoituksia (Venäjän duuman vaalien jälkeiset mielenosoitukset 2011–2012).

– Tavoitteena on siis väärentää äänestys ennalta mahdollisimman pitkälle ostamalla tietyt vaalipiirit (Putinin puolelle) ja neutraloimalla toiset.

Professori muistuttaa minimipalkan nousevan tammikuussa.

– Ja voimme odottaa muiden yhteiskunnan sektoreiden saavan lupauksia ja ehkä jopa todellisia lahjuksia ylikuormitetun liittovaltion budjetin kustannuksella (30 prosenttia menee puolustusmenoihin).

Hän korostaa, että liberaalin opposition johtohahmot on karkotettu tai vangittu, mutta sitä ei ole vielä haudattu kokonaan.

– Lisäksi on olemassa myös ääripatrioottinen oppositio, josta esimerkkinä Igor Girkin/Strelkov. Se ei ole kovin suurilukuinen, mutta ei myöskään merkityksetön. Siellä on tilaa oudolle Putinin vastaiselle liittoumalle.

– Olemme jo nähneet ehdotuksia tällaisesta koalitiosta vasemmiston kanssa.

Professorin mielestä on tärkeää ottaa huomioon myös muut vastaehdokkaat.

– Tietysti Zombie-kommunistien Gennadi Zjuganov. Sitten on yleensä joku hullu nationalisti, joka saa Putinin näyttämään valtiomieheltä. Vladimir Žirinovski on kuollut, ja vaikka hänen seuraajallaan Leonid Slutskilla on sopivan epämiellyttävät näkemykset, hän ei ole showmies.

– Vaikein kysymys on se, kuka esittää liberaalia. Onko kukaan, jolla on edes rajallinen määrä uskottavuutta, halukas näyttelemään tätä yhä vaarallisempaa roolia?

Professorin mielestä prosessi on katsomisen arvoinen, vaikka vaalitulos on itsestäänselvyys.

