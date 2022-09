Professori: Venäjän valtio on jo romahtanut

Venäjän valtio ei ole enää romahtamassa, koska siitä on amerikkalaisasiantuntija, professori Alexander J. Motylin mukaan jo tullut failed state eli romahtanut ja epäonnistunut valtio.

Englanninkielinen termi tarkoittaa toimintakykynsä menettänyttä valtiota, joka heikkoutensa takia ei esimerkiksi pysty hallitsemaan alueitaan eikä suojelemaan kansalaisiaan.

– Ensimmäinen askel Venäjän hajoamisessa oli Vladimir Putinin fasistisen poliittisen järjestelmän vaivalloinen rakentaminen. Se keskittyi hänen henkilökulttiinsa erehtymättömänä ja tarmokkaana macho-johtajana, Motyl kirjoittaa The Hill -lehdessä.

– Ulkopuoliset olivat vaikuttuneita poliittisesta järjestelmästä, joka näytti voimakkaalta ja tehokkaalta. Todellisuudessa Putinin itsekeskeinen fasismi oli kestämätöntä. Se perustui Putinin kykyyn tuoda esille nuorekkuutta ja elinvoimaa eli ominaisuuksia, jotka väistämättä heikkenivät ikääntymisen myötä.

Putinin ympärille rakentunut fasistinen järjestelmä lisäsi Motylin mukaan eliitin sisäistä taistelua, byrokratiaa, järjestelmällistä korruptiota ja yksilöiden vastuunpakoilua. Taloudesta tuli myös kilpailevien eliittien rikastumisen lähde.

– Putinin valtio säilyi, koska Venäjän eliitin, kuten useimpien venäläisten, mielestä oli kätevää teeskennellä, että kaikki oli hyvin ja Venäjä oli jälleen mahtava. Tämä illuusio romahti, kun Putin teki idioottimaisen päätöksen aloittaa nopeaksi, voittoisaksi ja pieneksi uumoiltu sota Ukrainan kanssa.

Sodasta tulikin Motylin mukaan kuolinisku Venäjän valtiolle.

– Armeija on osoittautunut osaamattomaksi. Päättäjiltä puuttui selkeä suunnitelma siitä, mitä he toivoivat saavuttavansa. Samalla talous syöksyi laskuun länsimaisten pakotteiden ja hillittömän eliitin tekemän niukkojen resurssien varastelun takia.

Professorin mukaan Putinia kannattavien rivit ovat harvenneet.

– Sota osoittautui kipinäksi ja sytytti tulipalon, joka uhkaa polttaa Venäjän valtion maan tasalle. Putin on nopeasti menettämässä legitimiteettiä kotimaassaan ja ulkomailla. Salainen poliisi on vihainen hänelle, koska heitä on syytetty sotilaallisesta fiaskosta. Kenraalit ovat vihaisia siitä, että sota tuhoaa asevoimat. Poliittinen eliitin sotaa kannattava ryhmä syyttää Putinia liian pehmeäksi. Rauhaa kannattavat ryhmät syyttävät häntä liian kovista otteista, Motyl kuvaa tilannetta.

Hänen mukaansa näkyvin merkki valtion epäonnistumisesta on pakkovoimien hallinnan menetys.

– Venäjä armeija kieltäytyy yhä enemmän taistelemasta jopa niin paljon, että Venäjän duuma katsoi tarpeelliseksi hyväksyä lainsäädäntöä, jossa täsmennetään, että rintamalta karkaaminen, antautuminen, tottelemattomuus ja sotilasomaisuuden väärinkäyttö vaativat nykyistä kovemmat tuomiot, professori kirjoittaa.

– Etulinjan sotilaiden huonon tilanteen vuoksi Moskova on ryhtynyt värväämään eläkeläisiä, sotilasakatemioista valmistuneita teini-ikäisiä, palkkasotureita ja paatuneita rikollisia. Yhdenkään näistä ryhmistä ei voida odottaa taistelevan vakaumuksellisesti tai kiihkeästi, ja rikolliset kääntävät todennäköisimmin aseensa upseereihin, jotka pitävät heitä tykinruokana.