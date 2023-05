Professori: Venäjä seuraa Josif Stalinin oppeja

Venäjällä seurataan vielä nykypäivänä Josif Stalinin oppikirjan mukaista terroristrategiaa, katsoo Kiovan kauppakorkeakoulun professori Tymofiy Mylovanov. Mylovanov on toiminut myös Ukrainan kehitys-, kauppa- ja maatalousministerinä.

– Venäjä on lainannut ja soveltanut monia työkaluja Stalinin Venäjältä hallitakseen ja tukahduttaakseen omaa väestöään ja yrittääkseen alistaa ukrainalaisia, Mylovanov kirjoittaa Twitterissä.

Tällaisia työkaluja ovat Mylovanovin mukaan esimerkiksi propaganda, sensuuri ja tiedon valvonta, näytösoikeudenkäynnit sekä poliittinen sorto.

– Oikeudenkäynnit. Kyllä, Venäjän oppositiojohtajat ja ihmiset, jotka uskaltavat puhua joko sodasta tai rauhasta. Poliittinen sorto. Tämä on sanomattakin selvää. Navalny? Kara-Murza? Nemtsov? Krimin tataarit. Ukrainalaiset miehitetyillä alueilla.

Lisäksi Venäjä käyttää professorin mukaan pakkotyöleirejä sekä suorittaa etnistä puhdistusta.

– Etninen puhdistus. Meillä ei ole Stalinin tapaa etnistä puhdistusta, mutta tietysti se riippuu näkökulmasta. Koko Ukrainan hyökkäys on eräänlainen etninen puhdistus. On myös karkotuksia.

– En usko, että ollaan aivan valmiita, mutta se, mitä miehitetyillä alueilla tapahtuu, voi olla monella tapaa pahempaa – teollinen lähestymistapa kidutuskammioihin, sosiaalinen eristäytyminen, pakotettu asevelvollisuus taistelemaan Ukrainan armeijaa vastaan.

Mylovanov peräänkuuluttaa Ukrainan vapauttamisen olevan ainoa keino pelastaa ukrainalaiset. Tulitauon hän katsoo vahvistavan “Ukrainan kohtalon miehitetyillä alueilla”.

Stalin Terror Techniques. Modern Russia is not quite there in terms of the scale, but it pretty much follows every trick in the book. See for yourselves.

1. Purges. Yes, among the Russian-installed leadership of the occupied territories. 1/

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 17, 2023