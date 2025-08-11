Professori USU:lle: Suomi voi tuomita Eagle S:n miehistön

Suomi on tuomiovaltainen Eagle S -öljytankkeriin liittyvässä rikosasiassa. Näin arvioi Itä Suomen yliopiston rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen Uutissuomalaiselle.

Hän perustelee arviotaan sillä, että teko on vakavasti loukannut tai vähintään vaarantanut Suomen taloudellisia oikeuksia tai etuuksia.

– Rikoksen kohteena on myös suomalainen yhteisö, Tolvanen sanoo USU:lle.

Cookinsaarille rekisteröidyn, Venäjältä öljylastissa lähteneen Eagle S:n epäillään katkaisseen Suomenlahdella viisi merikaapelia raahaamalla ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometrin matkan.

Kaapelien omistajille on kaapeleiden Suomessa tapahtuvan käytön estymiseen liittyvien seurausten lisäksi aiheutunut pelkästään korjauskulujen osalta yhteensä ainakin 60 miljoonan euron suuruinen välitön vahinko. Kaapelit omistavat Elisa ja valtionyhtiö Cinia.

Välityskyvyltään erittäin suurten sähkönsiirto- ja tietoliikennekaapelien katkeamisen epäillään lisäksi aiheuttaneen Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle ja tietoliikenteelle, vaikka palveluita onkin pystytty turvaamaan vaihtoehtoisia yhteyksiä käyttämällä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut laivan kapteenia sekä ensimmäistä ja toista perämiestä vastaan syytteet törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Verkkouutiset kertoi syytteen nostosta tässä jutussa.

Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä ja katsoneet, että Suomi ei ole asiassa tuomiovaltainen, koska kaapeleiden vauriopaikat ovat Suomen aluevesien ulkopuolella.