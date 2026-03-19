Professori paljastaa kaoottisen totuuden Venäjän nettikatkoksista

Venäjän kaupungit ovat kokeneet jo yli viikon ajan ennennäkemättömiä mobiili-internetin katkoksia.

Virallisesti kyse on turvallisuussyistä. Samaan aikaan huhumylly on tuottanut kaikenlaisia ​​vaihtoehtoisia selityksiä liittyen vallankaappauspelkoihin ja valmisteluihin globaaleista internetin rakenteista kokonaan irrallaan toimiva Runetin kattavaan valtion valvontaan.

Mielikuvat siitä, että presidentti Vladimir Putin pelkää vallankaappausta, voidaan unohtaa, arvioi arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti.

– Jatkuvaan sotaan ja sen taloudellisiin seurauksiin ollaan tyytymättömiä, mutta mikään ei viittaa vakavampaan. Lisäksi tämä järjestelmä on valmistautunut hyvin vallankaappausten estämiseksi ja tukahduttamiseksi hyvin aseistettujen turvallisuusjoukkojen avulla, Galeotti kirjoittaa Spectatorin artikkelissaan.

Virallinen selityksen mukaan internetyhteyksien katkoilla estetään ukrainalaisia ​​drooneja käyttämästä mobiili-internetiä navigoimiseen.

– Pitää paikkansa, että monet Venäjän kaupunkeja vastaan ​​laukaistuista drooneista käyttävät näitä signaaleja, Galeotti toteaa.

Hän viittaa Venäjän parlamentaarisen informaatiovaliokunnan varapuheenjohtaja Andrei Svintsovin lausuntoon, jonka mukaan kyseessä on vain väliaikainen tilanne. Katkokset johtuvat pitkälti ”tietoliikenteen reititysmuutoksista”, jotta viranomaiset voivat estää maalittamisteknologian käytön Ukrainan droonihyökkäysten takia. Tämä sanotaan kestävän korkeintaan kaksi viikkoa.

– Yhtäältä tämä kuulostaa täysin rationaaliselta lähestymistavalta todelliseen uhkaan (olettaen, että se toimii). Toisaalta esiin on noussut pelko siitä, että Kreml pyrkii kiristämään otettaan internetistä. Kreml yrittää estää itselleen epäsuotuisaa sisältöä sisältäviä sivustoja ja sen hallinnan ulkopuolella olevia viestintäsovelluksia, Galeotti kertoo.

Venäläiset eivät ole pystyneet maksamaan verkossa, navigoimaan karttojen avulla tai edes kommunikoimaan. Venäjän medioiden mukaan katkot ovat johtaneet radio- ja lankapuhelinten ja hakulaitteiden myynnin rajuun kasvuun.

– Saattaa olla, että Kreml todellakin vain yrittää estää ukrainalaisten droonien iskut ja että muutokset on korjattu pian. Tämä ei kuitenkaan ole helppo tehtävä, ja virallisiin vakuutteluihin suhtaudutaan laajalti skeptisesti. Vakavampana seikkana on pelko siitä, että kyseessä on jotain yleisempää, kuten valtakunnallinen internetin valvonta- ja sensuurijärjestelmä, Galeotti toteaa.

– Valtion pyrkimykset tiukentaa otettaan Runetista, oli kyse sitten välittömistä turvallisuussyistä tai tekosyystä tiukempaan sensuuriin, aiheuttavat odottamattomia häiriöitä ja protesteja. Se on vain yksi esimerkki siitä, miten Ukrainan sota vaikuttaa tavallisten venäläisten arkeen tavoilla, joita Kreml ei näyttänyt osaavan ennakoida.