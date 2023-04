Professori: Nationalistit uhkaavat Vladimir Putinin hallintoa

Venäläisissä nationalisteissa kytee ajatus siitä, että Vladimir Putin on ollut vallassa liian pitkään, professori Mark Galeotti kirjoittaa The Timesissä. Hänen mukaansa nationalistit pitävät nykyhallinnon vastustamista patrioottisena tekona.

– Monille tämä on implisiittistä, koska he karttavat suoraan arvostelemasta presidenttiä ja asettavat vastustamaan turvallisempina tahoja, sellaisia henkilöitä kuten Sergei Šoigu ja Valeri Gerasimov, hän kirjoittaa.

– Toiset ovat kuitenkin paljon selkeämmin sitoutuneet poliittiseen muutokseen. Luultavasti ei ollut sattumaa, että samana päivänä, kun (Vladlen) Tatarsky tapettiin, julkistettiin uusi poliittinen liike, Vihaisten Patrioottien Klubi.

Venäläinen sotakirjeenvaihtaja ja propagandisti Tatarski, oikealta nimeltään Maxim Fomin, kuoli viikko sitten pietarilaisessa kahvilassa tapahtuneessa räjähdyksessä.

Vihaisten patrioottien klubi ajaa Galeottin mukaan Venäjän oikeutta hallita strategista naapurustoaan entistäkin aggressiivisemmin. Siinä on mukana muun muassa Venäjän miehittämien separatistialueiden johdossa toimineet Igor Girkin ja Pavel Gubarev sekä nationalistipoliitikko Viktor Alksnis.

Äärinationalistien äänenpainon kasvamista Galeotti pitää oireena Putinin hallinnon rappeutumisesta.

– Putinin järjestelmän kolme pilaria – sen suosion tuoma legitimiteetti, kyky heittää rahaa ongelmiin ja viime kädessä sen pakkovoima – murenevat. Kansan kannatus vähenee, talouteen kohdistuu kasvavia paineita ja jopa sortovoimat ovat tyytymättömiä, Galeotti kirjoittaa.

– Sisäpiirin sosiaalisen median kanavat, joissa esimerkiksi puolisotilaallisen kansalliskaartin jäsenet jakavat mielipiteitään, ovat yhä enemmän pettyneitä.

Galeottin mukaan tilanne hankaloittaa Putinin mahdollisuuksia rakentaa kompromissisopimusta sodan päättämiseksi. Hän toteaa, että näiden ”turbopatrioottien” presidentilleen muodostama uhka on kaksijakoinen.

– Ensinnäkin, he vaikuttavat Kremlin toimintaan ja vähentävät johtajan liikkumavaraa. Toiseksi, vaikka he eivät ehkä yritä kaataa Putinia itse, he kaivertavat ontoksi niitä rakenteita, joihin hänen on turvauduttava, jos joku muu yrittää tehdä niin, olivatpa he sitten salaliittolaisia hallituksessa tai väkijoukkoja kaduilla.

