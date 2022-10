Professori lyttää Vladimir Putinin ja tiedustelujohtajan: Varsinaisia amatöörejä

Venäjän ulkomaantiedustelun päällikkö Sergei Naryshkin ja Moskovan talouskorkeakoulun professorit pohtivat torstaina kokouksessa, kuinka monta historioitsijaa maa tarvitsee, kertoo uutissivusto rg.ru.

Venäjään erikoistunut professori Mark Galeotti kommentoi uutista Twitter-tilillään.

– Kun otetaan huomioon hänen (Naryshkin) ja (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin amatöörimäiset ja vääristyneet tulkinnat Venäjän ja Ukrainan suhteista vuosien varrella, sanoisin (Venäjän tarvitsevan) ainakin kaksi (”historioitsijaa”) vähemmän, Galeotti toteaa vinoillen.

Naryshkin toimii myös Venäjän historiallisen seuran puheenjohtajana. Hän korosti torstaisessa kokouksessa, että historian opetuksen taso maassa vaihtelee yliopistoittain ja alueittain.

Vladimir Putinin Venäjää on syytetty vuosien saatossa toistuvasti neuvostomenneisyyden kirjoittamisesta uudelleen. Siihen on kuulunut muun muassa neuvostojohtaja Josif Stalinin hirmutekojen peittelyä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi viime vuoden elokuussa, että Neuvostoliiton toisen maailmansodan ajan historiaa yritetään kirjoittaa uudestaan ”hyökkäyksillä, joiden tarkoitus on heikentää meitä”.

Hän nosti esiin Josif Stalinin kohtelun Volgogradissa järjestetyssä toisen maailmansodan veteraanien tilaisuudessa. Lavrov arvosteli Stalinia vastaan hyökkääviä:

”Olen täysin samaa mieltä, että historiaa ei pitäisi peukaloida. Stalinia vastaan hyökätään niin, että hänestä maalataan pääroistoa (hänet yritetään esittää sellaisena). Kaiken sen pistäminen samaan pakettiin, mitä hän teki ennen sotaa, sodan aikana ja sodan jälkeen kuuluu tähän samaan hyökkäykseen menneisyyttämme ja toisen maailmansodan tuloksia vastaan”, Lavrov sanoi Venäjän ulkoministeriön tiedotteen mukaan.

Presidentti Putinin lähipiiriin kuuluvien entisten ja nykyisten turvallisuuspalveluiden työntekijöiden sekä poliitikkojen puheissa toistuu jatkuvasti Kremlin propagandan totutut teemat ja perättömät väitteet.

Tämä on voimistunut entisestään Venäjän aloitettua laajat sotatoimet Ukrainassa, kun Venäjän kansalle syötetään Kremlin tarinaa sodasta.

